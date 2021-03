Gema López se enfrenta a Kiko Hernández

25/03/2021 GEMA LÓPEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 25 (CHANCE)



La tensión en el plató de 'Sálvame Diario' cada día es mayor y hay veces en las que ni si quiera los colaboradores se dejan hablar para compartir con toda la audiencia sus opiniones e informaciones que tienen sobre toda la polémica que se ha originado sobre Rocío Carrasco. A pesar de que la mayoría de tertulianos tienen una misma opinión respecto al tema prioritario, el sufrimiento de la hija de la Jurado, hay algunos profesionales de la comunicación que tienen pequeños matices importantes a la hora de hablar sobre el documental.



Gema López y María Patiño son dos de las colaboradores que más información tienen sobre las sentencias que ha habido entre Rocío Carrasco y Antonio David, además de documentación contrastada sobre los hechos que se han narrado a lo largo de la historia en los platós de televisión y que hoy en día han vuelto a la palestra mediática.



Kiko Hernández no estaba de acuerdo con la gente que ha utilizado sus redes sociales para exponer libremente su opinión y esta sea ir en contra del argumento de Rocío Carrasco o mostrarse críticos con el documental de la hija de Rocío Jurado... Enseguida, María Patiño ha pedido respeto por todos aquellos espectadores que establecen libremente su juicio: "Demos el derecho a la gente a opinar porque hace tres días estaba Antonio David aquí sentado".



Si hay algo que se ha dejado claro en el programa es la presunción de inocencia de Antonio David, ya que no ha sido juzgado por un juez porque había insuficientes pruebas para demostrar lo que Rocío Carrasco había denunciar. Aún así, hay que tener mucho cuidado con el vocabulario que se utiliza y en algunas ocasiones, parece que se dan cosas por hecho que no se han demostrado en sede judicial.



Gema López ha sido otra de las colaboradores que ha pedido un poco de memoria porque, como bien se ha comentado estos días, muchas veces se han llevado testimonios a televisión que han ido en contra de personas que habían sufrido maltrato como algunas famosas: Carmen Gahona, o las dudas puestas al relato de Carmina Ordóñez y Consuelo Alcalá.



Y es que lo que muchas personas no entienden es cómo, por el juicio mediático que ha habido a raíz del desgarrador testimonio de Rocío Carrasco en el capítulo 0 y 1 de su documental, ha desaparecido de la pantalla Antonio David cuando el jueves pasado estaba sentado en el mismo plató donde hoy se carga contra él por esa supuesta actitud con su exmujer.