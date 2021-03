Fútbol sala/Copa España.- (Crónica) Inter y Jimbee Cartagena, primeros semifinalistas de la Copa de España

16/05/2009 Inter, clasificado para semifinales de la Copa de España de fútbol sala. El Inter FS y el Jimbee Cartagena FS se convirtieron este jueves en los dos primeros semifinalistas de la Copa de España de la Comunidad de Madrid, que se está celebrando en el WiZink Center, después de doblegar al Palma Futsal en la tanda de penaltis, y al Valdepeñas, con remontada incluida y un final 'no apto' para cardíacos. DEPORTES PALMA FUTSAL



El Inter -que no gana la Copa desde 2017- comenzó el asalto al título con un buen susto, pero supo reconducirlo en la tanda de penaltis. Los de Antonio Vadillo, que dominaron gran parte del partido, pagaron caro su la poca eficacia de cara a puerta ante el cuadro interista que no perdonó las que tuvo.



Los baleares, liderados por un gran Higor, comenzaron perdiendo 0-3 al descanso con tantos de Pito, que logró un doblete, y Cecilio. Sin embargo, el Palma igualó el choque en el minuto 40 con un gol del propio Higor. Antes, Lolo logró también otras dos dianas que fueron fundamentales para que la eliminatoria acabara en las penas máximas y sonriendo a los madrileños.



Por su parte, en la primera semifinal del torneo, el Jimbee Cartagena fue capaz de remontar al Viña Albali Valdepeñas (2-1), vigente subcampeón de Copa, gracias a un doblete de Andresito. Los de Duda, a la épica, dieron la vuelta al gol inicial de Matheus Preá con un final de infarto.



Andresito marcó el segundo gol a falta de seis décimas para el final del partido. Con la victoria, el equipo cartagenero, que se clasificó al torneo como 'campeón de invierno', mejora su mejor participación en la Copa y será el rival de Inter en la primera semifinal del torneo este sábado desde las 13 horas.



--RESULTADOS.



-Cuartos de final.



-Jueves.



Jimbee Cartagena - Viña Albali Valdepeñas 2-1.



Palma Futsal - Inter FS 3-3 (2-4, en penaltis).



-Viernes.



Levante - Futbol Emotion Zaragoza 19.15 h.



Barça - ElPozo Murcia Costa Cálida 21.00 h.



-Semifinales.



-Sábado.



Jimbee Cartagena - Inter FS 13.00 h.



Ganadores cuartos de final viernes 21.00 h.



-Final.



-Domingo: 20.45 h.