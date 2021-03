Fútbol.- Lozano presenta la Liga Ellas, la liga de fútbol femenino profesional impulsada y supervisada por el CSD

25/03/2021 La presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano (2i) y la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo (3i) posan con varias jugadoras de fútbol durante la presentación del proyecto para abordar el modelo de profesionalización de la Liga Femenina de Fútbol, en el Centro de Alto Rendimiento del CSD, en Madrid (España), a 25 de marzo de 2021. Este es uno de los últimos actos de la líder del Consejo Superior de Deportes (CSD), después de que fuentes socialistas hayan confirmado que dejará el puesto para integrar la lista del PSOE en las elecciones a la Comunidad de Madrid. DEPORTES Jesús Hellín - Europa Press



La Primera Iberdrola, la máxima división del campeonato de fútbol femenino español, pasará a llamarse a partir de la próxima temporada la Liga Ellas, el nombre con el que estrenará también su condición de competición profesional y que estará implementada y supervisada durante los tres primeros años por el Consejo Superior de Deportes (CSD).



Justo un día después de anunciarse que Irene Lozano dejaría su cargo de presidenta del CSD para enrolarse en la lista del PSM para las elecciones madrileñas, la propia dirigente anunció el nacimiento de esta nueva competición en las instalaciones del CAR.



Un acto que contó con la participación de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y que estuvo arropado por varias futbolistas, entre ellas Carmen Menayo (Atlético) o Garazi Murua (Athletic), y por representantes de los clubes femeninos como Florentino Pérez o Miguel Ángel Gil Marín.



Lozano expuso las líneas maestras de esta profesionalización y confirmó que será el CSD quien se encargue de la implementación y supervisión de esta Liga Ellas, que contará con un total de 16 clubes, tendrá un Convenio de Coordinación similar al que existe en el fútbol masculino entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga, y contará también con una Comisión de Seguimiento formada por estos dos organismos y el Consejo.



Además, también tendrá "un aspecto innovador", en palabras de la presidenta del CSD, con la creación de la Fundación Liga Ellas que destinará los beneficios a la inversión en las canteras o infraestructuras de los equipos y para extender la práctica del fútbol femenino, mientras que se encargará a una empresa independiente la comercialización de los activos del campeonato.



"No puede ser que en el año 2021 no haya una liga profesional de fútbol femenino en España porque lo que las niñas necesitan es tener referentes y saber que tienen futuro profesional", afirmó Lozano durante su discurso.



LOZANO: "ES IRREVERSIBLE"



"Después de muchos meses de trabajo, desde el otoño pasado, hemos podido presentar este proyecto de liga profesional, que es irreversible y es lo que hemos querido subrayar con el apoyo de la vicepresidenta", expresó Lozano posteriormente ante los medios.



La presidenta del CSD recalcó que han "trabajado con todos los clubes para que todos se sientan cómodos porque los hay dispares" y aseguró que en el proyecto haya "ayudas para igualar y hacer una competición intensa, interesante y con suspense", pero sobre todo para que las "grandes jugadoras españolas tengan un lugar en el que desarrollarse profesionalmente y sean retribuidas con justicia".



"Y también que esta liga sea una inspiración para todas esas niñas que están jugando al fútbol en el patio de sus colegios y que van a ser cantera de estos clubes, y de la que se nutra la selección que también nos representa", añadió Lozano, que advirtió que seguirán "desarrollando" este proyecto para cumplir con "el compromiso" de que el fútbol femenino español "sea profesional para la temporada 2021-2022".



Sobre los derechos audiovisuales y el hecho de que 13 clubes tengan sus derechos con Mediapro, reconoció que este es "el gran activo para comercializar" y que hay que "negociar". "Ya se han empezado las conversaciones y hemos encontrado muy buena disposición en Mediapro para facilitar esto que no deja de ser una transición. Todas las partes quieren ayudar en este proceso para que culmine con éxito en una liga profesional histórica. Preveo que dará frutos pronto porque veo muy buena disposición", indicó.



Además, descartó que las jugadoras queden "desprotegidas" al crearse la Comisión de Seguimiento. "La preocupación principal era como adaptar el Convenio Colectivo que existe y que se firmó con dificultades y está pendiente, pero bien encauzado. La voluntad es que los temas se decidan y discutan en la Comisión de Seguimiento y si ocurre como en el caso del masculino que no se produce un acuerdo, el CSD tiene la potestad legal de alcanzar soluciones porque las cosas no se pueden bloquear", remarcó.



CALVO: "ESTO ES UN PASO AL FRENTE"



Por su parte, Carmen Calvo celebró el paso que se da "al frente" con esta profesionalización, con la que se hace "historia y justicia". "Esta liga ya es desde una manera inminente una realidad. El fútbol es tractor de los demás deportes y las mujeres tienen el derecho a que sea su profesión", comentó.



"Debemos mucho a las que nos abrieron paso y ahora son nuestro faro. El aguante de ellas nos dignifica a las demás y al conjunto del país. Gracias a todos a los que han arrimado el hombro para que esto salga porque no sería justo que las mujeres no tuvieran una liga profesional para transmitir un mensaje de igualdad", recordó la vicepresidenta primera.



Esta apuntó que la futura nueva Ley del Deporte permitirá que "las mujeres estén las mismas condiciones que los hombres en todas las disciplinas" y por ello consideró que esta profesionalización del fútbol femenino "abre camino" para otros deportes como el baloncesto o el balonmano. "No va a ser rápido y fácil, pero la Ley del Deporte tiene un gran compromiso con la igualdad de género, y eso permitirá que las mujeres que compiten vean que su trabajo no es en balde", sentenció.