Fórmula 1/GP Baréin.- Carlos Sainz: "Teniendo en cuenta todo, estoy listo para la primera carrera"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El piloto español Carlos Sainz consideró este jueves que, pese al poco tiempo que ha tenido, ha hecho "un gran trabajo" para estar "listo" para afrontar su primer Gran Premio del Mundial de Fórmula 1 con Ferrari, una oportunidad que quiere "disfrutar".



"Probablemente no (estoy tan preparado como Leclerc), pero de las oportunidades que teníamos creo que hemos hecho un gran trabajo para llegar aquí tan preparado como puedo. He hecho mucho trabajo en el simulador y los tres días de test aquí fueron sin ningún problema. Me hubiera gustado tener más kilometraje, pero teniendo en cuenta todo, estoy listo", aseguró Sainz en rueda de prensa.



El madrileño reconoció que es de "ayuda" su experiencia de haber probado ya monoplazas distintos. "Tienes las experiencia de haber cambiado de equipo, pero nunca sabes si son tres, cinco o siete carreras las que vas a tardar en adaptarte", comentó.



"Depende mucho del coche, como te sientes y la experiencia que acumulas. Nunca sabes cuanto vas a tardar en adaptarte a un equipo, pero si te sientes bien y el equipo y el coche son buenos puedes rendir a un alto nivel", añadió.



También dejó claro que Ferrari es "distinto" a cualquier otro equipo. "Es un lugar especial. Desde el momento en el que llegué en enero y tuve la experiencia de visitar la fábrica, de hacer los test en Fiorano y conocer a todos los aficionados, me di cuenta que es algo increíble para cualquier piloto de F-1 y para mí que sólo tengo 26 años", indicó.



"Por esto es importante disfrutar de todo esto y tengo que ser consciente de que soy un piloto de Ferrari en cada carrera porque esto es un sueño desde que tengo 15 años", remarcó Sainz, que aclaró que su bólido rojo es "muy distinto" al McLaren. "Todavía no sé como coches de F-1 pueden hacer un tiempo tan parecido a una vuelta siendo tan distintos. Todos tienen sus fortalezas y sus debilidades y tienes que adaptar tu estilo de conducción para maximizar los beneficios", sentenció.