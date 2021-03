25/03/2020 España.- Podemos formaliza la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción por cohecho contra el número dos del PP. Podemos ya ha registrado ante la Fiscalía Anticorrupción la denuncia contra el secretario general del PP, Teodoro García Egea, por presunto delito de cohecho, a quien acusa de "sobornos" a tres "transfugas" para hacer fracasar la moción de censura en Murcia. POLITICA CIUDADANOS



Pide que se tome declaración al senador Emilio Argüeso, que recientemente dejó Cs y al que la formación naranja abrió expediente de expulsión ante las sospechas de que ofreció "prebendas a cargos y afiliados" para que lo abandonaran y pasaran a ser "tránsfugas".



Según consta en el escrito trasladado al Ministerio Público, la denuncia también se dirige contra el presidente de Murcia, Fernando López Miras, el exsenador y excargo de Cs Francisco Hervías, y los exdiputados de la formación naranja y actualmente miembros del Ejecutivo autonómico Isabel Franco (vicepresidenta y consejera de Mujer), Francisco Álvarez (titular de Empleo) y Valle Miguélez (consejera de Empresa).



La denuncia fue avanzada ayer por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, cuando intervenía en el Congreso y por el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, al entender que los populares "compraron voluntades" medienta el ofrecimiento de cargos ejecutivos a estos tres parlamentarios, convirtiéndose a su vez en "transfugas".



En este sentido, el texto elaborado por la formación morada rememora que Ciudadanos alcanzó un acuerdo con el PSOE, que se hizo público y firmada expresamente por Franco, Álvarez y Migúelez cuando aún militaban en Ciudadanos.



Posteriormente se produjo la rueda del presidente murciano que anunció la incorporación de los tres a su Ejecutivo que, hasta ese momento, habían avanzado su voto favorable a esa moción. "La moción de censura no obtuvo los apoyos necesarios, habiendo accedido los diputados 'tránsfugas', con anterioridad a dicha sesión, a los mencionados cargos dentro del equipo de Gobierno de la Región de Murcia", ahonda.



Según Podemos, en esa comparecencia López Miras se negó a responder sobre el contenido de las negociaciones con estos tres parlamentarios al circunscribirse "en la esfera del ámbito privado", aunque ve claro que tenía como objetivo neutralizar la moción de censura pues sus votos eran decisivos.



CONTACTOS CON HERVÍAS Y EL PAPEL DE ARGÜESO



Luego relata la mención expresa del presidente murciano a la labor de García Egea en estos contactos y adjunta informaciones publicadas en medios sobre contactos entre García Egea y Hervías por este asunto. También recoge una publicación del diario 'El Español' sobre conversaciones entre Hervías y Argüeso que "confirmaría elfondo y sentido de las negociaciones que el mismo presidente de la región de Murcia adelantó en su comparecencia".



En consecuencia, Podemos aprecia indicios de "la modalidad más grave de cohecho pasivo" y jurisprudencia que interpreta el ofrecimiento de nuevos cargos como "dádiva", como es el caso de una sentencia del Tribunal Supremo del año 2000. De esta forma, sostiene la existencia de precedentes judiciales de delito de cohecho impropio en casos de transfuguismo político.



"El aprovechamiento particular e individualizado de una oportunidad política, ajeno todo ello a la voluntad colectiva del grupo parlamentario al que pertenecen los diputados 'tránsfugas' firmada y registrada sólo 2 días atrás, desborda completamente los límites social y políticamente asumibles en una negociación política. En el caso que aquí nos ocupa el nexo causal entre el ofrecimiento y recepción de la dádiva y el cambio del sentido del voto es evidente", insiste la denuncia.



Por tanto, pide que se llame a declarar a Argüeso, junto al resto de denunciados, así como el oficio de analizar sus cuentas bancarias para detectar si hay transferencias no justificadas.