Escepticismo a vacunas podría elevar en 9 las muertes por covid

(Bloomberg) -- Los países con un número significativo de personas que rechacen o posterguen la vacuna contra el covid-19 podrían enfrentar tasas de mortalidad por la enfermedad hasta nueve veces más altas que en otras poblaciones, según un nuevo estudio.

El escepticismo ante las vacunas durante los próximos dos años podría significar que las altas tasas de mortalidad persistan más allá de la actual fase más aguda de la pandemia y amenaza la implementación exitosa de vacunas a nivel mundial, según investigadores del Imperial College London.

Los hallazgos ponen de relieve la magnitud del riesgo que enfrentan los Gobiernos y las autoridades de salud pública si no aseguran la confianza en la inmunización.

“Vacunarse es una opción individual; sin embargo, esta opción tiene consecuencias sociales”, dijo en un comunicado Daniela Olivera Mesa, una de las autoras del estudio. “Nuestro trabajo demostró que la reticencia a la vacunación puede tener un enorme impacto en la salud”.

El potencial riesgo es particularmente grave en países como Francia, donde solo 40% de las personas que respondieron una encuesta en diciembre dijo que se vacunarían contra el covid si se lo ofrecieran.

Sobre la base de los actuales niveles de escepticismo frente a las vacunas, Francia podría registrar 8,7 veces más muertes en 2021 y 2022 de las que tendría con el nivel ideal de vacunación (que 98% de las personas a partir de los 15 años hayan recibido sus dosis), según el informe. Eso se compararía con 4,5 veces más muertes en Alemania y 1,3 veces más en el Reino Unido, que tiene el menor nivel de reticencia de los países incluidos en el análisis.

En general, los autores estiman que incluso niveles bajos de reticencia podrían conducir a 236 muertes adicionales por cada millón de personas durante un período de dos años, suponiendo que las vacunas administradas tengan una eficacia de 94%. Con una vacuna con 63% de eficacia, la cifra aumenta a 305 por millón.

Los resultados también suponen que los países no volverán a implementar medidas de confinamiento o intervenciones no farmacéuticas similares para detener la transmisión del virus.

