Entrenador de equipo ecuatoriano de boxeo ve a Castillo para medalla en Tokio

JJPANA2482. LIMA (PERÚ), 02/08/2019.- Julio Castillo de Ecuador, medalla de plata, posa este viernes en la premiación de boxeo pesado masculino en los Juegos Panamericanos 2019, en Lima (Perú). EFE/Christian Ugarte

Guanajuato (México), 25 mar (EFE).- El entrenador de la selección ecuatoriana de boxeo, Cirilo López, aseguró este jueves que su equipo llegará bien preparado a los Juegos Olímpicos de Tokio y buscará ganar medalla con el subcampeón mundial Julio Castillo.

"Hemos trabajado en el estilo de Castillo, que es de movimiento, de boxeo elegante. En un campamento en Estados Unidos demostró estar en buenas condiciones y será candidato a medalla", dijo López en declaraciones a EFE.

Liderado por Castillo, de los 91 kilos, el conjunto ecuatoriano está concentrado en Guanajuato, centro de México y, según el preparador, a pesar de un intento de bloqueo por parte de la Federación Mexicana de Boxeo (FMB), el equipo llegará fuerte al Preolímpico de Argentina en el mes de mayo.

El presidente de la FMB, Ricardo Contreras, emitió el pasado domingo un comunicado a la Asociación de Guanajuato, en la que le pidió deslindarse del equipo ecuatoriano porque no posee el aval de la Federación Nacional de su país.

López recordó que la Federación Ecuatoriana, dirigida por Alex González, está vetada, el directivo no tiene jerarquía y el equipo que dirige está avalado por el Comité Olímpico de Ecuador y la Secretaría el Deporte.

"La Federación Ecuatoriano de Boxeo no existe, el señor González no tiene jerarquía y el documento es de mala fe. Ya antes se trató de perjudicar al equipo en salidas a Cuba, España y Bulgaria", denunció.

Sin embargo López dijo estar optimista en la preparación de sus púgiles, que en la pandemia se entrenaron de manera virtual y nunca dejaron de trabajar, por lo que van a llegar en buena forma deportiva al Preolímpico de Argentina, en mayo.

Aunque Castillo es la figura visible, López comentó que hay otros peleadores con calidad para ganarse el lugar a Tokio y ahí ser difíciles para sus rivales, entre ellos la medallista panamericana de peso mediano Erika Pachito, el campeón panamericano de 2011 en peso pesado Ítalo Perea y el monarca bolivariano welter Miguel Ferrín.

"Además están el mediano Jorge Mercado y el pluma Juan Carlos Caicedo, con buenos resultados en el ciclo olímpico", expresó.

Los ecuatorianos trabajarán hasta el 1 de abril la parte técnico táctica, aunque, con limitaciones.

"La planificación se ha roto por el documento; el señor Contreras es el rey del boxeo aquí y para no tener problemas con él muchos han declinado a que sus atletas tengan roce con nosotros. No sé cómo una persona puede meterse en un problema que no le corresponde, un problema interno de Ecuador", añadió.

Los ecuatorianos se entrenarán en abril en Colombia, después de lo cual asistirán con equipo completo al Preolímpico.