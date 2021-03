El seleccionador noruego pide a la FIFA que presione a Catar y anuncia más acciones

Cologne (Germany), 10/08/2020.- Copenhagen coach Stale Solbakken holds the match ball during the UEFA Europa League quarter final soccer match between Manchester United and FC Copenhagen in Cologne, Germany, 10 August 2020 (Abierto, Alemania, Colonia, Copenhague) EFE/EPA/Wolfgang Rattay / POOL

Copenhague, 25 mar (EFE).- El seleccionador noruego de fútbol, Ståle Solbakken, advirtió este jueves de que no descarta nuevas acciones como la protagonizada ayer antes del partido contra Gibraltar para el Mundial de Catar 2022, en el que lucieron camisetas reclamando derechos humanos, e instó a la FIFA a presionar al Gobierno catarí.

"Pensamos que los veinte meses que quedan para el torneo son una oportunidad única para que la FIFA coloque a las autoridades cataríes bajo una enorme presión", dijo Solbakken en rueda de prensa, según recogieron medios noruegos.

La selección noruega lució en sus camisetas el lema "Derechos humanos dentro y fuera del campo", en alusión a los informes sobre condiciones indignas de los trabajadores que construyen las instalaciones deportivas en Catar, una acción que la FIFA ha dicho que no será castigada.

Solbakken señaló que podrían repetir algo similar en próximos partidos, bien usando camisetas o adoptando otro tipo de acción de protesta.

"Si la FIFA plantea unas exigencias muy duras y dice que solo habrá Mundial si se cumplen, será un jaque mate para Catar. Creo que habrá más exigencias y que la presión aumentará", afirmó el seleccionador noruego, que debutó anoche con un triunfo (0-3).

El técnico noruego señaló que la selección ha tomado esa postura porque quiere "ayudar" y se mostró satisfecho por la repercusión que ha tenido, pero añadió que "no se trata de decir que ya hemos hecho suficiente o que la gente crea que somos buenos chicos".

"Fue un buen comienzo. Espero que más gente se una y que la FIFA lo vea", declaró el delantero del Leipzig, Alexander Sørloth,

Varios clubes noruegos, presionados por sus aficionados, han instado en las últimas semanas a su federación a que boicotee el Mundial, aunque esta ha aplazado cualquier decisión a una asamblea extraordinaria en junio.

La Federación noruega ha creado una comisión, en la que están incluidos también un representante de los hinchas y un líder sindical, para analizar las consecuencias de un eventual boicot y cuáles son las mejores formas para promover los derechos humanos en países organizadores de grandes torneos que no respeten las convenciones internacionales.