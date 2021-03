El mejor plan con niños para esta Semana Santa

25/03/2021 La primera exposición oficial dedicada a SuperThings se puede visitar en Ifema EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA SUPERTHINGS



Si vives en la Comunidad de Madrid y no tienes planes para esta Semana Santa - en la que los niños disfrutarán de 11 días de vacaciones - te descubrimos una experiencia inolvidable para vivir en familia que dejará, a los más pequeños de la casa, ¡completamente boquiabiertos!



Y es que ha llegado a la capital la primera gran exposición oficial dedicada a los SuperThings, los muñecos que más éxito tienen entre los niños de nuestro país. Más de 1000 metros cuadrados en el Espacio 5.1 de Ifema que no te dejarán indiferente. Un fantástico viaje inmersivo a Kaboom City, la ciudad donde residen todos los personajes principales de las 7 series lanzadas al mercado hasta la fecha - como Enigma, Profesor K, Kid Fury y Kid Kazoom, Oculus Max y por supuesto Doctor Volt - que tus hijos no podrán olvidar.



Desde el primer momento la experiencia en familia es completa, brindando a los más pequeños la oportunidad y la ilusión de adentrarse en la ciudad donde viven sus muñecos preferidos y encontrarse con ellos, haciéndoles sentir los verdaderos protagonistas de la historia. Todo ello bajo rigurosas medidas sanitarias, adecuadas para ofrecer una experiencia segura a todos los visitantes.



Durante esta aventura, los más pequeños podrán vivir situaciones cotidianas en Kaboom City, durante el día y la noche, como la gran batalla entre Héroes y Villanos, con la presencia de personajes Raros, Súper Raros y Ultra Raros, la guarida y laboratorio de Enigma, la Clank Corporation... Todo ello con innumerables sorpresas, iluminación espectacular,interactividad y la posibilidad de poder ver en un solo espacio la colección completa de todos los SuperThings, ¡con sus más de 1.000 personajes!



Un universo mágico construido a gran tamaño que dará a los niños la impresión de estar viviendo "dentro" de la ciudad, con reconstrucciones, personajes, ambientes y playsets reproducidos a gran escala, para que se sientan los verdaderos protagonistas de la historia.



Si todavía eres de los escasos padres que no has sucumbido al efecto 'Superthing', te contamos en qué consiste uno de los mayores fenómenos de la industria del juguete en España desde su lanzamiento en el año 2018. Convertidos en verdaderos objetos de deseo entre el público infantil, especialmente en el segmento de niños y niñas de entre 4 y 9 años, son pequeños muñecos coleccionables que imitan objetos de nuestra vida cotidiana. Además, también se convierten en pequeños héroes y juntos crean diversas historias y aventuras para luchar contra sus archienemigos, los villanos. Se distinguen entre ellos por el color se sus ojos, ya que los Héroes los tienen blancos y los Villanos amarillos. Viven en Kaboom City y se agrupan en equipos capitaneados por SuperThings de color plateado, aunque también hay dos súper líderes, un héroe y un villano de color dorado.