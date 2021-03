El Gobierno de Perú le dice a bomberos que "no hay vacunas" para inmunizarlos

Vista de una dosis de la vacuna china Sinopharm. EFE/Juan Carlos Torrejón/Archivo

Lima, 25 mar (EFE).- El Gobierno de Perú le dijo a los bomberos voluntarios que "no hay vacunas" para inmunizarlos contra la covid-19, a pesar de que son considerados en la primera línea de combate de la pandemia y hasta el momento se ha infectado el 40 % de sus miembros operativos.

Esta información fue revelada por el brigadier general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios (CGBVP) Raúl Begazo, quien advirtió este jueves en la emisora RPP Noticias que si no son vacunados pronto su capacidad operativa se verá cada vez más reducida "y de repente en un futuro no muy lejano" dejarán de atender emergencias.

"Nosotros estamos en primera línea y hasta la fecha no hemos sido considerados en el proceso de vacunación", enfatizó Begazo en referencia a la inmunización que ya se aplica en el país con dosis de los laboratorios Sinopharm y Pfizer al personal sanitario, los policías y militares, además de a los adultos mayores.

CRISIS POR INFECTADOS

El brigadier general, quien es presidente del Consejo Nacional de Disciplina del CGBVP, aseguró que los bomberos afrontan "una severa crisis", debido a que hasta el momento tienen 2.616 infectados y 48 de sus miembros en actividad han fallecido.

"Tenemos ese problema de que hasta la fecha nos han dicho que sí nos van a vacunar, pero nos han dicho que no hay vacunas; pero vamos, que si están vacunando a ciertos sectores, que bienvenido sea, pero que no están en primera línea", remarcó.

Begazo se dirigió a la ciudadanía para decirle que los bomberos voluntarios están "para servirles en primera línea" y siguen en servicio, pero ante la actual situación necesitan "más" que su "capacidad humana para ponerla operativa".

UN PROCESO "DEMASIADO LENTO"

El jefe de los bomberos agregó que el comandante general del CGBVP, Luis Ponce de la Jara, y el director de sanidad, Saúl Takuda, han mantenido coordinaciones con el Ministerio del Interior, pero ese proceso "es demasiado lento" y les "indican que no hay vacunas".

Sostuvo que incluso una empresa privada ha ofrecido intervenir para conseguir las dosis para los voluntarios, pero ellos le han dicho que debe ser mediante el Gobierno que se "puedan buscar las vacunas que necesitan los bomberos".

Begazo afirmó que los oficiales buscan que se vacune primero a los bomberos "que están saliendo a las emergencias", que actualmente atienden mediante un trabajo de planificación y gestión de riesgo.

"Pero ya va a llegar el momento en que la capacidad humana, la capacidad operativa al cien por ciento, se va a ver cada vez más reducida con este tema, y de repente en un futuro no muy lejano los bomberos tengamos que ya no salir a las emergencias", advirtió.