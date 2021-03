El estado de salud de Navalni es "satisfactorio", según las autoridades rusas

El líder opositor ruso, Alexei Navalny, en la corte de Moscú el pasado mes de febrero, antes de ser encarcelado. EFE/EPA/YURI KOCHETKOV (MANDATORY CREDIT)

Moscú, 25 mar (EFE).- El Servicio Federal Penitenciario de Rusia (FSIN, por sus siglas en ruso) informó hoy de que el estado de salud del encarcelado líder opositor Alexéi Navalni es "satisfactorio".

"El 24 de marzo en los centros del FSIN de la región de Vladímir se efectuaron exámenes médicos a petición de condenados. Se examinó también al condenado A. Navalni. Como resultado del examen su estado de salud se valoró como estable, satisfactorio", informó la oficina de prensa de la autoridad penitenciaria regional.

Este miércoles, Leonid Volkov, uno de los más próximos colaboradores de Navalni, declaró que la salud del líder opositor ha empeorado en prisión.

"Desde finales de la pasada semana sufre un fuerte dolor en la espalda. Nos comunicó que se le duerme la pierna, que no puede pisar con ella", escribió en su canal de Telegram.

Volkov, exiliado en el extranjero, precisó que el médico de la prisión de la región de Vladímir donde se encuentra le recetó únicamente dos pastillas de ibuprofeno.

"El brusco empeoramiento de su estado de salud no puede no causar una profunda inquietud", señaló.

Navalni, que entró el pasado 12 de marzo en el centro penitenciario Número 1 de la localidad de Pokrov, llamó "campo de concentración" al lugar donde cumplirá dos años y medio de pena.

El líder opositor fue condenado a 3 años y medio de cárcel por un antiguo caso de estafa y lavado de dinero, pero cumplirá sólo dos años y medio, ya que se le descuentan los diez meses que pasó en arresto domiciliario y el tiempo que estuvo en prisión preventiva desde su detención el 17 de enero a su regreso de Alemania.

La condena de Navalni, que estuvo a punto de morir en agosto pasado al ser envenenado con una sustancia tóxica de uso militar durante un viaje a Siberia, provocó a finales de enero multitudinarias protestas en todo el país, en las que fueron detenidas miles de personas.

Navalni acusa al presidente ruso, Vladímir Putin, de ordenar su asesinato al Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB).