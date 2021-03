El dardo envenenado de Karelys Rodríguez a la felicidad de la que presumen Cayetano Rivera y Eva González

23/01/2021 Karelys Rodríguez. MADRID, 25 (CHANCE) Eva González y Cayetano Rivera están atravesando por uno de sus mejores momentos y, después de cinco años de matrimonio, la pareja ha presumido de amor y complicidad durante unos inolvidables días en Baqueira Beret. Unas imágenes poco habituales en la modelo y el torero, que lejos de ocultarse demuestran lo felices que son con la presunta amistad del hijo de Paquirri con Karelys Rodríguez más que olvidada y superada. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Eva González y Cayetano Rivera están atravesando por uno de sus mejores momentos y, después de cinco años de matrimonio, la pareja ha presumido de amor y complicidad durante unos inolvidables días en Baqueira Beret. Unas imágenes poco habituales en la modelo y el torero, que lejos de ocultarse demuestran lo felices que son con la presunta amistad del hijo de Paquirri con Karelys Rodríguez más que olvidada y superada.



Sin embargo, lejos de creerse ese amor y felicidad conyugal, la abogada canaria vuelve a la carga y, de nuevo en la capital española, no ha dudado en lanzar un dardo envenenado a Cayetano, al que parece guardar cierto rencor si nos basamos en sus palabras.



Y es que, lejos de alegrarse por lo enamorados que están el torero y la presentadora, Karelys asegura que "durante 8 años de mi vida he estado viendo eso y mientras tanto estaba viviendo una historia de la que nadie tenía ni idea. Entonces, qué crees, que voy a opinar ahora mismo de si están felices o no. Con eso te lo digo todo".



Intentando pasar página y olvidar su amistad con Cayetano, y después de este duro dardo, la abogada sin embargo asegura que les desea que "sean felices si quieren ser felices. Parece una pareja maravillosa. Eso parece".



Soltera por el momento, pero con ganas de encontrar el amor, Karelys evita pronunciarse sobre los rumores que apuntan a que podría convertirse en uno de los fichaje estrella de 'Supervivientes', aunque deja caer que pronto nos sorprenderá con nuevos proyectos laborales.



Como abogada, la canaria se pronuncia sobre la acusación de maltrato de Rocío Carrasco a Antonio David Flores: "me parece bien que diga su verdad, todo el mundo tiene que hacerlo, muy bien por ella", asegurando que si el malagueño ha perdido su trabajo en televisión es porque "los actos que hacemos acarrean consecuencias". Defendiendo la presunción de inocencia, Karelys añade que "si él cree que tiene que demandar y defender sus derechos que lo haga".



