EEUU.- Cuomo ordenó priorizar a sus familiares en las pruebas de coronavirus al principio de la pandemia, según medios

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo ordenó a los funcionarios del Departamento de Salud del estado dar prioridad a sus familiares, así como a otras personas con vínculos con su administración, en las pruebas de detección del coronavirus durante el principio de la pandemia cuando éstas escaseaban, según ha publicado 'The Albany Times Union'.



De acuerdo con las fuentes del Departamento de Salud a las que ha tenido acceso este periódico, al menos tres familiares de Cuomo, su hermano, su hermana y su madre se realizaron la prueba de manera prioritaria. En la mayoría de ellas, los propios funcionarios de la administración eran quienes tenían que desplazarse a las residencias privadas para llevarlas a cabo.



Entre los beneficiados estaba el jefe de la Autoridad de Transporte Metropolitano, Patrick Foye; el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, Rick Cotton, y su esposa; así como a otros representantes de los medios de comunicación, legisladores estatales y su personal.



La Administración de Cuomo se ha defendido alegando que durante el inicio de la pandemia los protocolos de actuación no habían fijado que las pruebas debían realizarse de manera prioritaria a según qué grupos y han censurado esta información calificándola de "distorsionada".



Uno de los principales colaboradores de Cuomo, Richard Azzopardi, ha señalado que las acusaciones son un "esfuerzo poco sincero de reescribir el pasado" y ha explicado que el hecho de acudir "puerta por puerta" para realizar las pruebas eran un esfuerzo por "tomar muestras de aquellos que se creía que habían estado expuestos al virus y prevenir otros contagios".



Si bien en un primer momento la labora de Cuomo frente a la crisis del coronavirus fue ampliamente aplaudida, en los últimos meses ha estado cuestionada por las acusaciones que afirman que habría camuflado el número real de brotes y de fallecidos en las residencias de mayores.



Al mismo tiempo, el gobernador de Nueva York se haya atrapado en numerosos escándalos de acoso sexual. Más de media docena de mujeres, algunas de las cuales trabajaron para su Administración, le han denunciado recientemente por haber mostrado un comportamiento inapropiado hacia ellas, pese a ello y las peticiones de dimisión tanto de dentro de su partido como desde el bando republicano, ha insistido en que no dimitirá.