Duque pide acelerar la distribución de vacunas en la Comunidad Andina

Bogotá, 25 mar (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, instó este jueves a los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) a que aceleren "la disponibilidad y la equidad en la distribución de las vacunas" con el objetivo de "compaginar las medidas farmacológicas y no farmacológicas para enfrentar" la pandemia del coronavirus.

Así lo aseguró el jefe de Estado colombiano, que ejerce la Presidencia pro témpore de la CAN, y que lideró la V Reunión de Órganos e Instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI).

En ese acto realizado en el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en Bogotá, Duque estuvo acompañado de la canciller colombiana, Claudia Blum, y el secretario general de la CAN, Jorge Pedraza.

El mandatario también calificó de "preocupante" la situación global en la disponibilidad de vacunas en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países que hacen parte de la CAN.

"Vemos que en el mundo hemos tenido que luchar y competir para adquirirlas (las vacunas) y nuestra capacidad de distribución y aplicación es totalmente proporcional a la disponibilidad de los suministros en nuestros países", aseveró Duque.

Destacó que gracias a los aportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hay una mejor coordinación para trabajar y hacerle frente a muchos desafíos, entre ellos la pandemia de la covid-19.

Igualmente, Duque dijo que los países de la Comunidad Andina deben tener la "capacidad de atender y responder ante situaciones que hemos vivido y que no dejan de preocuparnos: casos de carencia de oxígeno o de algún otro material médico para atender pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)".

De otro lado, el presidente aseguró que este debe ser el año del relanzamiento de los organismos e instituciones que conforman el SAI.

Apuntó que 2021 "tenemos que verlo como un año de relanzamiento de todo el Sistema Andino de Integración. Que no le tengamos miedo a hacer las reformas que sean necesarias y rápidas".

Duque consideró que la Comunidad Andina "es una instancia madura" y advirtió que en este tiempo de pandemia se debe aprovechar la integración para fortalecerse y fortalecer a los cuatro países miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

En ese sentido, dijo que la CAN debe salir renovada y fortalecida de "los embates de la pandemia".