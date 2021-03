Desconecta.- Esto es lo que puede pasar si vives en una casa en Australia y se inunda el jardín

25/03/2021 Esto es lo que puede pasar si vives en una casa en Australia y se inunda el jardín. MADRID, 25 mar. (EDIZIONES) Un enjambre de arañas huye a las casas, subiéndose por las paredes para escapar de las inundaciones de Nueva Gales del Sur en Australia. SOCIEDAD YOUTUBE - CATERS - @HEATHERPOOLEYPHOTOS



Un enjambre de arañas huye a las casas, subiéndose por las paredes para escapar de las inundaciones de Nueva Gales del Sur en Australia.



Los arácnidos se unen al ejército de criaturas que luchan por alcanzar terrenos más altos a medida que su hábitat se inunda por las lluvias torrenciales que han caído en las últimas semanas en la costa este de Australia.



Una estampida de color marrón recibió a Heather Pooley, que se encontraba preparando los almuerzos de la familia para el día siguiente en su casa, cuando escuchó a sus hijos gritar y fue a investigar.



https://www.youtube.com/watch?v=u7cOWuPTP_A



La australiana encontró cientos de crías de arañas cazadoras entrando en su casa por el alféizar de la ventana, mientras trataban de escapar de las inundaciones en su jardín trasero debido a las lluvias torrenciales.



Heather dijo a Caters: "Me quedé tan impactada al verlas que llamé a gritos a mi marido para que viniera a verlas y todos nos quedamos sorprendidos al comprobar cuántas eran".



Este comportamiento, que Heather dijo no haber visto antes, no es exclusivo de las arañas. Cuando el agua sube, las serpientes y otros insectos trepan a los árboles en su lucha por escapar de morir ahogados.