Cuomo priorizó los test para su familia al inicio de la pandemia

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, fue registrado este martes, durante una conferencia de prensa, en la ciudad de Nueva York (NY, EE.UU.). EFE/Brendan McDermid

Washington, 24 mar (EFE).- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dio prioridad a familiares y aliados para que se hicieran pruebas para la covid-19 al inicio de la pandemia, cuando estas escaseaban y el estado se convertía en el epicentro mundial del virus, según informó este miércoles el diario The Washington Post.

Además de priorizar a familiares y aliados, las pruebas que se les hacían también se anteponían en el laboratorio, con capacidad solo para analizar centenares de test al día al inicio de la pandemia.

En muchas ocasiones el estado desplegaba médicos a domicilio para realizar las pruebas, que luego se escoltaban hasta el laboratorio en Albany por policías estatales para acelerar el proceso.

En el laboratorio, las muestras se manejaban con secretismo, marcadas solo con iniciales o números.

En la lista de beneficiados por el gobernador figura uno de sus hermanos, Chris Cuomo, uno de los presentadores estrella de la cadena CNN y que fue diagnosticado con el virus en marzo de 2020.

Según el Post, Chris Cuomo recibió en su casa a una médico de alto rango del Departamento de Salud de Nueva York para obtener la muestra nasal.

Cuomo no presentó este miércoles su programa nocturno en la CNN sin que la cadena explicase el por qué.

Un portavoz del gobernador, Rich Azzopardi, justificó al The Washington Post estas prácticas.

"Debemos evitar esfuerzos poco sinceros por reescribir el pasado. En los primeros días de esta pandemia, cuando había un gran énfasis en el rastreo de contactos, íbamos más allá de lo posible para que las personas se hicieran pruebas, incluso en algunos casos, yendo a sus hogares" dijo.

"Entre los que asistimos -añadió- había personas de la población general, incluidos legisladores, reporteros, trabajadores estatales y sus familias que temían haber contraído el virus y tenían la capacidad de propagarlo aún más".

Estas revelaciones de posible tráfico de influencias llegan en un mal momento para Cuomo, acechado por varias acusaciones de acoso sexual y abuso de poder, que han derivado en cuantiosos pedidos de dimisión dentro de su propio partido, el demócrata, y en una investigación por parte de la Fiscalía de Nueva York.

Además, las autoridades federales lo investigan por otro caso por manipulación de datos de fallecimientos por la covid-19 en geriátricos de Nueva York.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que Cuomo debería dimitir si se confirman las acusaciones en su contra.