Crudo retrocede tras bloqueo de flujo en canal de Suez

(Bloomberg) -- El crudo retrocedió en Asia, a medida que los operadores monitoreaban los esfuerzos para desalojar un barco encallado que bloquea el canal de Suez, luego de dos días salvajes en los que los precios se movieron alrededor de 6% en ambas direcciones.

Los futuros en Nueva York cayeron 0,7% después de que el miércoles los precios volvieran a subir por encima de los US$61 el barril, recuperando casi todas las pérdidas de la sesión anterior. Los trabajos para remolcar el buque portacontenedores que está atascado en el canal, una ruta comercial clave para los flujos de crudo a Asia, se suspendieron hasta el jueves por la mañana en Egipto. Es posible que la mejor oportunidad de liberar el barco no llegue hasta el domingo o el lunes.

El rebote del crudo tras el incidente en el canal le dio al mercado un respiro muy necesario después de una serie de factores, entre ellos el debilitamiento de la demanda, que se combinaron para llevar el martes los precios a un mínimo de seis semanas. Mientras tanto, las reservas de crudo de EE.UU. han seguido aumentando, aunque el consumo interno de combustible se ha expandido.

A pesar de la reciente venta masiva, el petróleo sigue subiendo alrededor de 25% este año y hay confianza en las perspectivas a largo plazo de la demanda a medida que las campañas de vacunas contra el coronavirus se aceleran en todo el mundo y que los recortes de producción de la OPEP+ reducen el suministro. El grupo está programado para reunirse la próxima semana para decidir la política de producción para mayo en una reunión que será observada con atención por el mercado.

