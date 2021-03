Coronavirus.- Suecia administrará la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca a los mayores de 65 años

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La Agencia de Salud Pública de Suecia ha recomendado este jueves el uso de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y Oxford en personas mayores de 65 años.



En un comunicado, la autoridad sanitaria ha explicado que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha determinado que los beneficios del fármaco superan a sus riesgos, aunque ha matizado que "no se pueden descartar algunos casos raros de efectos secundarios" asociados a la misma.



"Sin embargo, estos casos sospechosos hasta ahora solo se han informado en personas más jóvenes, no en personas mayores de 65 años, según la EMA y la Agencia Sueca del Medicamento", ha agregado.



Por lo tanto, administrará el fármaco a personas situadas en ese rango de edad y "a la espera de más datos de seguridad pendientes para esas edades".



"La vacuna es muy útil para los ancianos, muchos enferman gravemente por COVID-19 todos los días", ha justificado el director de la entidad, Johan Carlson, que ha subrayado que las autoridades suecas no han observado "ningún riesgo de estos efectos secundarios raros y graves en los ancianos".



Varios países pausaron la administración de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca y Oxford por sus supuestos efectos secundarios. La EMA concluyó el jueves que el inmunizador es "seguro y eficaz" contra la enfermedad.