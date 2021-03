Corea del Norte prueba proyectiles no identificados desde su costa oriental

EFE/EPA/KCNA/Archivo

Seúl, 25 mar (EFE).- Corea del Norte disparó este miércoles dos proyectiles "no identificados" desde su costa oriental hacia el mar, informó el Ejército surcoreano, al tiempo que el Gobierno nipón indicó que podría tratarse de dos misiles balísticos.

Tras un primer y escueto comunicado en el que apenas facilitaba detalles, el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) amplió la información indicando que "Corea del Norte disparó dos proyectiles no identificados desde la provincia de Hamgyong del Sur esta mañana" y que Seúl y Washington están "analizando información adicional".

Por su parte, las autoridades japonesas dijeron que la prueba tuvo lugar sobre las 7.09 hora local de hoy (22.09 GMT del martes) y que los proyectiles no cayeron en sus aguas territoriales.

Se trata del segundo ensayo de armas que realiza el régimen en una semana tras probar dos misiles de crucero el pasado domingo en un momento marcado por las presiones norcoreanas para retomar el diálogo sobre desnuclearización mientras Washington lleva a cabo una revisión de su estrategia para lidiar con Corea del Norte.

Las autoridades niponas creen que la prueba armamentística incluyó dos misiles y que habrían sido proyectiles balísticos de corto alcance, según dijo un oficial del Ejecutivo a los medios locales antes de una reunión de emergencia del Ministerio de Defensa.

"Estamos analizando toda la información disponible y tratando de confirmar la seguridad marítima y aérea en nuestro territorio", dijo el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, quien también señaló que el Ejecutivo "se ha preparado para tomar todas las medidas posibles en respuesta a la situación".

La última vez que Corea del Norte probó proyectiles con una trayectoria balística fue el 29 de marzo del año pasado, cuando realizó pruebas con el llamado sistema KN-25, descrita por el régimen norcoreano como una lanzadera múltiple de cohetes "súper grande".

Sin embargo, el tamaño y el alcance (tienen un rango de más de 300 kilómetros) de los proyectiles que dispara este sistema, que podría haber sido testado hoy de nuevo, hace que se clasifiquen como misiles balísticos de corto alcance (SRBM) y no como una pieza de artillería.

A partir de una moratoria autoimpuesta para facilitar el diálogo con EE.UU., Corea del Norte lleva sin testar misiles balísticos de alcance intercontinental (ICBM) desde noviembre de 2017 y su última prueba nuclear data de septiembre de ese año.