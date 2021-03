Ciencia.-La piel de oveja se usó durante siglos para autenticar documentos

25/03/2021 Documentos analizados como parte del estudio. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DAVE LEE



Los abogados medievales y hasta inicios del siglo XX optaron por escribir en pergamino de piel de oveja porque ayudaba a prevenir el fraude, sugiere un nuevo análisis.



Los expertos han identificado las especies de animales utilizadas para los documentos legales británicos que datan del siglo XIII al XX, y han descubierto que casi siempre estaban escritos en piel de oveja, en lugar de piel de cabra o vitela de piel de becerro.



Esto puede deberse a que la estructura de la piel de oveja hizo que los intentos de eliminar o modificar el texto fueran obvios.



Las ovejas depositan grasa entre las distintas capas de su piel. Durante la fabricación del pergamino, la piel se sumerge en cal, que extrae la grasa dejando huecos entre las capas. Los intentos de raspar la tinta darían como resultado que estas capas se desprendan, lo que se conoce como delaminación, dejando una mancha visible que resalta cualquier intento de cambiar cualquier escritura.



La piel de oveja tiene un contenido muy alto de grasa, que representa entre un 30 y un 50 por ciento, en comparación con el 3 al 10 por ciento en la piel de cabra y solo el 2 al 3 por ciento en el ganado. En consecuencia, el potencial de raspado para despegar estas capas es considerablemente mayor en piel de oveja que en otros animales.



El uso continuo de piel de oveja sobre piel de cabra o becerro en los siglos posteriores probablemente estuvo influenciado por su mayor disponibilidad y menor costo.



El trabajo fue realizado por académicos de la Universidad de Exeter y las Universidades de York y Cambridge.



El doctor Sean Doherty, arqueólogo de la Universidad de Exeter que dirigió el estudio, dijo en un comunicado: "Los abogados estaban muy preocupados por la autenticidad y la seguridad, como vemos a través del uso de sellos. Pero ahora parece que esta preocupación se extendió a la elección de piel de animal que usaban también "



Debido a que son tan duraderos, millones de documentos legales antiguos sobreviven en archivos británicos y colecciones privadas, pero a menudo se descuidan debido a su supuesta falta de valor histórico. Muchos fueron descartados, quemados o incluso reutilizados en pantallas de lámparas durante el siglo XX después de que la Ley de Registro de la Propiedad de 1925 significara que no era necesario conservarlos.



Hasta ahora se sabía tan poco sobre estos documentos que muchos fueron catalogados incorrectamente como vitela de piel de becerro, cuando en realidad estaban hechos de pergamino de piel de oveja.



El doctor Doherty dijo: "A menudo se considera que el texto escrito en estos documentos tiene un valor histórico limitado, ya que la mayoría está incluido en una rúbrica de fórmulas. Sin embargo, las técnicas de investigación modernas significan que ahora no solo podemos leer el texto, sino también las información registrada en la piel. Como objetos físicos, son un archivo extraordinariamente molecular a través del cual se pueden explorar siglos de artesanía, comercio y cría de animales".



Los textos supervivientes insinúan el uso de piel de oveja como dispositivo antifraude. El texto del siglo XII Dialogus de Scaccario, escrito por Richard FitzNeal, Lord Tesorero durante los reinados de Enrique II y Ricardo I, instruye el uso de piel de oveja para las cuentas reales, ya que "no ceden fácilmente al borrado sin que la mancha sea aparente".



En el siglo XVII, cuando el papel era común, el presidente del Tribunal Supremo, Sir Edward Coke, escribió sobre la necesidad de que los documentos legales se escribieran en pergamino "para que la escritura sobre estos sea menos susceptible a alteraciones o corrupción".



El profesor Jonathan Finch, del Departamento de Arqueología de la Universidad de York, dijo: "Lo que revela nuestra investigación es que existía una comprensión sofisticada de las propiedades de los diferentes productos y que estos podrían explotarse. En el caso del pergamino de piel de oveja, sus propiedades fueron utilizado para prevenir el fraude mediante la alteración subrepticia de documentos legales importantes.



"La estructura de la piel mostró claramente cualquier intento de borrar o alterar el texto original. El éxito de este estudio abre un nuevo potencial en el estudio de productos animales durante el período histórico".



La investigación se publica en la revista Heritage Science.