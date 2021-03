China/Turquía.- Turquía impide una manifestación de uigures durante la visita al país del ministro de Exteriores chino

ESTAMBUL, 25 (DPA/EP)



Las autoridades turcas han impedido que un centenar de activistas uigures se manifestaran en Ankara durante la visita del ministro de Exteriores chino, Wang Yi, al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y al ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu.



Este grupo de activistas uigures pretendía viajar a Ankara desde la ciudad de Kayseri, al este de la capital.



"La policía me impide salir de mi casa, alegando medidas contra el coronavirus", ha dicho el director de la Asamblea Nacional del Turquestán Oriental en el exilio, Seyit Tumturk. "Esta es una excusa absurda y demuestra el largo brazo de China en Turquía", ha criticado Tumturk.



No obstante, mientras se ha producido la reunión, otro grupo de uigures ha conseguido protagonizar una manifestación en Estambul y Ankara para protestar contra el trato que recibe la minoría musulmana de habla turca en la región china de Xinjiang.



Casi 50.000 uigures viven en Turquía y estos han manifestado que están cada vez más preocupados por una posible deportación a China en virtud de un tratado de extradición de 2017, el cual fue ratificado por China. Sin embargo, el Parlamento turco aún no lo ha aprobado.