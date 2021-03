China.- Hong Kong pide a la comunidad internacional que rechace los pasaportes británicos de su población

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Hong Kong ha pedido este jueves a la comunidad internacional que rechace los pasaportes y documentos de viaje británicos presentados por hongkoneses para obtener visados de trabajo y residencia en terceros países.



En una decisión que ha sido visto por algunos diplomáticos como una "afrenta", El Gobierno ha informado en una carta enviada a una decena de consulados que ya no considera válido el pasaporte británico de ultramar.



En vez de eso, las autoridades exigen que se utilice un pasaporte expedido en Hong Kong. La medida se produce prácticamente dos meses después de que Reino Unido estableciera un nuevo esquema de visados que allana el camino a los hongkoneses para adquirir la nacionalidad británica.



La decisión fue tomada después de que el Gobierno chino aprobara la nueva ley de seguridad nacional sobre la región administrativa especial china, que según voces críticas busca silenciar a los disidentes y opositores en la que fuera colonia británica hasta 1997.



Actualmente son unos tres millones de residentes los que cuentan con este pasaporte de ultramar. Fuentes diplomáticas han indicado a la emisora RTHK que la mayoría de los países "ignorarán esta petición".



"Es simplemente el Gobierno de Hong Kong intentando hacer algo sin derecho alguno para ello. No pueden decirle a otros países qué pasaportes reconocer y cuáles no", ha dicho.