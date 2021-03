Canal de Suez sigue bloqueado, barcos se acumulan por tercer día

(Bloomberg) -- Un equipo de élite está a cargo del monumental desafío de liberar al enorme carguero que mantiene bloqueado el canal de Suez, mientras numerosos barcos seguían acumulándose por tercer día en una de las vías fluviales más importantes del mundo.

Los esfuerzos para reflotar al Ever Given y abrir el paso a las naves que transportan casi US$10.000 millones de petróleo y bienes de consumo se reanudaron el jueves en Egipto. Los remolcadores y las excavadoras hasta ahora no han podido mover el barco, y algunos expertos dicen que la crisis podría prolongarse hasta el lunes. La Autoridad del Canal de Suez suspendió el jueves temporalmente el tráfico a lo largo de la vía fluvial.

Es difícil incluso comprender qué tan grande es este barco. Con cerca de 400 metros de largo y un peso de 200.000 toneladas, su gran tamaño dificulta los esfuerzos para desenterrarlo. Una gran excavadora amarilla, casi dos veces más alta que su conductor, parecía el juguete estacionada al lado de la proa del barco.

El desafío para desencallar el barco está en manos de SMIT Salvage BV, una legendaria firma holandesa cuyos trabajadores se lanzan en paracaídas de un barco a otro, salvando embarcaciones a menudo durante violentas tormentas. También es contrató a la japonesa Nippon Salvage Co. para ayudar a reflotar la nave, según personas familiarizadas con el asunto.

Este barco es tan pesado que probablemente será necesario disminuir su peso eliminando cosas como el agua de lastre, que ayuda a mantener a los barcos estables cuando están en el mar. También se podría descargar combustible.

“Desencallar un buque portacontenedores ultragrande en el canal de Suez será complicado debido a la naturaleza confinada del corredor naviero del canal”, dijo Rockford Weitz, director del Programa de Estudios Marítimos Fletcher de la Universidad de Tufts. “Esto presenta complicaciones adicionales en comparación con un encallamiento en un arrecife o en un banco”.

La Autoridad del Canal de Suez no ha comentado sobre las labores ni ha dado ninguna indicación de cuándo podría reanudarse el tráfico.

La mejor oportunidad para liberar el barco podría llegar recién el domingo o el lunes, cuando la marea alcanzará su nivel más alto, según Nick Sloane, el capitán de salvamento responsable de reflotar el Costa Concordia, el crucero que zozobró en la costa de Italia en 2012.

Alrededor del 12% del comercio mundial atraviesa el canal, lo que lo vuelve tan estratégico que las potencias mundiales han luchado por la vía fluvial desde que se completó en 1869. Por ahora, todo el tráfico está retrasado con el Ever Given encallado en la parte sur del canal, lo que complica aún más las cadenas de suministro mundiales que ya se han visto colapsadas por el auge del comercio electrónico vinculado a la pandemia.

“Cada hora, más buques —incluyendo portacontenedores, petroleros, barcos que transportan cargamento rodado y buques graneleros— se retrasan en el Mediterráneo hacia el norte y el Mar Rojo hacia el sur”, dijo Jett McCandless, director ejecutivo de la empresa de monitoreo de cadenas de suministro proyect44. “Es otro gran golpe para el comercio mundial en un año que ya ha sido difícil para las cadenas de suministro”.

Una estimación aproximada muestra que el bloqueo afecta a alrededor de US$9.600 millones en tráfico al día, según cálculos de la Lloyd's List que sugieren que el tráfico hacia el oeste equivale a alrededor de US$5.100 millones al día y el tráfico hacia el este a alrededor de US$4.500 millones. El miércoles, 185 embarcaciones esperaban cruzar el canal, según datos recopilados por Bloomberg, mientras que Lloyd’s estima que eran 165.

