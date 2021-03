Biden promete frenar los intentos republicanos para restringir el voto

El presidente de EE.UU., Joe Biden, habla durante la primera rueda de prensa de su mandato, este jueves 25 de marzo de 2021. EFE/Oliver Contreras

Washington, 25 mar (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, se comprometió este jueves a "hacer todo lo que esté en su poder" para frenar los intentos de los republicanos que están restringiendo el derecho al voto mediante la aprobación de leyes en los parlamentos estatales que dominan.

"Lo que me preocupa es lo antiamericano que son todas estas iniciativas. Es enfermizo, es enfermizo", dijo Biden durante su primera rueda de prensa desde que llegó al poder el 20 de enero.

El mandatario prometió que hará "todo lo que esté en su poder" para frenar este tipo de proyectos legislativos, que calificó de "perniciosos" y llegó a decir que son peores que las leyes de Jim Crow, que institucionalizaron la segregación racial en el país a finales del siglo XIX.

"Esto es gigantesco, lo que están tratando de hacer", aseveró Biden, quien aseguró que los votantes republicanos que conoce también creen que estos intentos son "despreciables".

Los republicanos controlan 30 de los 50 parlamentos estatales del país y, en las últimas semanas, han aprobado o están considerando leyes que restringirían el derecho al voto, algo que se produce después de que en las elecciones de noviembre pasado se alcanzara un récord de participación.

Por ejemplo, los republicanos de la Cámara de Representantes de Georgia lograron aprobar este jueves una ley que impone varias restricciones, como límites al voto por adelantado, y que perjudicarían sobre todo a las minorías raciales.

Otro de los temas de la rueda de prensa fue la posibilidad de acabar con el conocido como filibusterismo, una maniobra que permite al partido minoritario en el Senado, en este caso los republicanos, bloquear la votación de proyectos al requerir que primero se reúnan 60 votos.

Biden reiteró que está a favor de reformar esa norma porque, según dijo, "está siendo abusada de una manera gigantesca".

Sin embargo, mantuvo que no quiere eliminar el filibusterismo, como piden algunos legisladores de su partido, pero reconoció que si los republicanos del Senado bloquean sus promesas más progresistas, como las garantías para el derecho al voto o la reforma migratoria, entonces habrá que "ir más allá".

De momento, consideró que las "política es el arte de lo posible" y que el Partido Demócrata tendrá que ver qué puede hacer antes de plantearse la abolición del filibusterismo.

Por último, Biden fue preguntado sobre si está de acuerdo con unos comentarios que hizo en julio del año pasado el expresidente Barack Obama (2009-2017), quien consideró que el filibusterismo era una "reliquia" de la era de Jim Crow y abogó por eliminarlo si era usado para restringir el derecho al voto.

Cuestionado sobre si estaba de acuerdo con Obama, Biden respondió con un breve "sí".

Los demócratas dominan la Cámara de Representantes y han aprobado varias leyes que están esperando a ser debatidas en el Senado, donde cada partido tiene 50 escaños, aunque los demócratas tienen la mayoría porque cuentan con el voto del desempate de la vicepresidenta, Kamala Harris.

No obstante, para que la mayoría de las leyes sean debatidas en el Senado, se necesitan 60 votos, algo que permite a los republicanos bloquear las iniciativas que Biden quiere aprobar.