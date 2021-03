Biden da a Harris su primera tarea: resolver crisis fronteriza

A child walks past tents at a makeshift housing camp for migrants seeking asylum hearings in Tijuana, Mexico, on March. 21.

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso a Kamala Harris a cargo de resolver el aumento en la migración en la frontera sur de Estados Unidos que está abrumando a las autoridades federales de inmigración y le entregó a la vicepresidenta la primera asignación importante de su mandato.

Biden anunció el miércoles la asignación de Harris, al tiempo que tanto demócratas como republicanos en el Congreso advierten sobre una inminente crisis humanitaria a medida que un número creciente de niños migrantes intentan ingresar a EE.UU.

“No puedo pensar en nadie que esté mejor calificado para hacer esto”, dijo Biden en la Casa Blanca. “Cuando habla, habla por mí”.

Se trata del primer tema que Biden le ha pedido públicamente a Harris que lidere, una señal de que su cartera está comenzando a tomar forma. Sin embargo, la asignación también conlleva el riesgo de que se culpe a Harris si la situación empeora.

La medida fue pensada como una muestra de confianza en el liderazgo de Harris, según un alto funcionario de la Administración que discutió el asunto bajo condición de anonimato. La experiencia de Harris en la aplicación de la ley como exfiscal general de California fue un factor importante en la elección, señaló el funcionario.

“Este nuevo aumento con el que estamos lidiando ahora comenzó en la Administración pasada, pero es nuestra responsabilidad”, dijo Biden.

Biden hizo el anuncio en una reunión en la Casa Blanca con otros dos funcionarios que supervisan la respuesta de la Administración, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra.

La asignación de Harris es similar a una tarea que asumió Biden como vicepresidente de Barack Obama en 2014 y 2015, cuando los menores no acompañados de la región comenzaron a llegar a Estados Unidos en grandes cantidades.

Harris tendrá dos metas en su nuevo cargo, según otro alto funcionario de la Administración. Desarrollará estrategias para detener el flujo de migrantes y establecerá mejores relaciones con México, así como con Guatemala, Honduras y El Salvador, tres países que conforman el Triángulo Norte desde donde viajan la mayoría de los migrantes. En las próximas semanas, se espera que Harris hable con los líderes de esos países, dijo el funcionario.

Parte del esfuerzo se centrará en persuadir a México y los países centroamericanos para que intensifiquen la aplicación de la ley en sus fronteras, pero Harris también trabajará para abordar las causas fundamentales de la migración por la falta de empleo y la corrupción en la región. Biden dijo que se restablecerá la ayuda de US$700 millones para los países del Triángulo Norte que fue retirada durante la Administración Trump.

