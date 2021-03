Astra reduce a 76% eficacia de vacuna tras críticas en EE.UU.

(Bloomberg) -- AstraZeneca Plc informó una tasa de eficacia ligeramente menor para su vacuna contra el covid-19 después de que los resultados de un ensayo clínico estadounidense fueran criticados por estar desactualizados, lo que plantea más dudas sobre la vacuna y probablemente retrase su aprobación en Estados Unidos.

La vacuna mostró una efectividad de 76% en la protección de voluntarios contra el coronavirus, informó el jueves la farmacéutica británica en un comunicado. La cifra se compara con una estimación anterior de 79%, que se basó en datos recopilados hasta el 17 de febrero.

El último giro aumentó la de incertidumbre sobre un producto que ya enfrenta cada vez menos apoyo en Europa tras meses de confusión y errores. Si bien se espera que la vacuna desempeñe un papel fundamental para frenar la pandemia mundial, ya que Gobiernos de todo el mundo han ordenado millones de dosis, los reiterados errores corren el riesgo de deteriorar aún más la confianza pública en la inmunización.

“La diferencia entre 76% y 79% es un error de redondeo, probablemente solo un puñado de casos”, dijo Paula Cannon, profesora de microbiología molecular e inmunología de la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, donde dirige un equipo de investigación que estudia virus. “Pero es muy importante para nosotros ser completamente transparentes y precisos porque estamos construyendo la confianza pública”.

Los hallazgos se basaron en 190 casos sintomáticos que se desarrollaron entre los 32.449 voluntarios que participaron en el ensayo, los que incluyeron 49 casos que no se contabilizaron como parte del análisis inicial. La compañía no reveló cuántas de esas infecciones ocurrieron en el grupo que recibió la vacuna y cuántas al que se administró un placebo.

Hay otras 14 personas con infecciones probables o posibles, por lo que el número total de casos aún puede cambiar, y la tasa de total de eficacia podría volver a ajustarse.

¿Demasiado apresurado?

Las acciones de Astra registraban pocos cambios en Londres. La compañía con sede en Cambridge, Inglaterra, enfatizó que los cambios marginales en la tasa de protección no restaban valor a la eficacia general de la vacuna.

“El análisis primario es consistente con nuestro análisis provisional publicado anteriormente, y confirma que nuestra vacuna contar el covid-19 es altamente efectiva en adultos”, dijo Mene Pangalos, vicepresidente ejecutivo de investigación y desarrollo de productos biofarmacéuticos de la compañía.

“Esperamos presentar nuestra solicitud de autorización de uso de emergencia en EE.UU. y prepararnos para el lanzamiento de millones de dosis en todo EE.UU.”, señaló.

Algunos de los desafíos de Astra reflejan la urgencia sin precedentes de la vacuna contra el covid-19, en la que procesos de años se han comprimido en varios meses.

“El problema con AstraZeneca es que han tenido un par de ojos morados”, dijo Cannon. “No creo que sea malicioso, solo refleja el intento de sacar una vacuna en medio de una pandemia”.

