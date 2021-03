Así ha sido el reencuentro entre Lucía, Fiama y Manuel

26/03/2021 MANUEL, DE 'LIDLT' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'LIDLT'



MADRID, 25 (CHANCE)



Lucía entraba radiante al reencuentro con Sandra Barneda después de haber abandonado 'La isla de las tentaciones' sola por haber soportado las infidelidades de su pareja, Manuel. Recordemos que ha sido una de las historias más bestiales que hemos vivido en la historia del programa y hoy por fin hemos visto cómo ha sido el reencuentro entre ambos.



"Yo ahora soy una persona diferente y ahora mismo no saldría de mi boca que necesito cualquier hombre para ser feliz, lo que siento al verlo es mucha vergüenza" le confesaba la concursante a Sandra Barneda. Lo que más nos ha llamado la atención es que: "Nos hemos visto dos veces esporádicamente, una vez en Navidad y otra vez le vi parado en el semáforo, le hice un corte de mangas... pero bueno...".



Manuel se fue con Fiama y han demostrado públicamente que, por el momento, siguen juntos... pero Lucía no se ha podido callar nada de lo que siente. Eso sí, antes de llegar a España, en ese avión de vuelta pasaron muchas cosas: "Hablamos en el avión, el me lloró mucho, me dijo muchas cosas, que me quería, se tiró nueve horas llorando, nos besamos en el avión" y luego, el concursante se quedó en Madrid con la tentadora.



Su expareja entraba en escena y su historia es completamente diferente a la que hemos escuchado de Lucía. Manuel ha asegurado que su exnovia quiso volver con él después del concurso, llamó a su madre para ir a su casa y oler su ropa... unas declaraciones que la concursante ha definido como 'barbaridades'.



En cuanto a su relación con Fiama, Manuel ha asegurado que: "Las cosas no funcionaron, tuvimos una relación amistosa durante un tiempo, yo estuve en Madrid en su casa, pero las cosas no funcionaron. Ahora somos amigos". La tentadora ha entrado en la sala y ha confesado que no sabía nada de los besos en el avión de la expareja, pero aún así no le importa porque lo considera 'entendible'.



Manuel y Lucía se han enzarzado en una brutal discusión porque el concursante no ha dejado a su expareja hablar y explicar todas las cosas, que según ella son mentira, La andaluza ha confesado que fue a casa de él para hablar con su familia, no para oler su ropa y en cuanto al avión, ha explicado que no se estuvo liando con él todo el viaje, sino que se besaron un par de veces.



Fiama le ha pedido disculpas a Lucía y ésta las ha aceptado porque ha visto por parte de la tentadora una sinceridad que no había sentido en el concurso. Manuel ha terminado acusando a su exnovia de haberle puesto los cuernos, es decir, le ha dado la vuelta a la tortilla y se ha olvidado que las cámaras han retratado perfectamente cómo se ha comportado con Lucía en el concurso.