Ángela Dobrowolski, ex de Josep María Mainat, víctima de una brutal agresión en prisión

25/10/2020 La esposa de Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, llega al juzgado en Barcelona, en la Ciutat de la Justícia de Barcelona. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 25 (CHANCE)



Ángela Dobrowolski se ecuentra en prisión provisional desde que el pasado 4 de enero intentó asaltar el domicilio de su exmarido, Josep María Mainat, en Barcelona. A la espera de juicio, y más sola que nunca, la alemana acaba de sufrir una brutal agresión por parte de otras presas que le habría provocado una brecha en la cabeza por la que le habrían tenido que dar 6 puntos de sutura.



Todo sucedió, según han informado en 'El programa de Ana Rosa', el pasado lunes cuando, tras negarse por primera vez a darles dinero a unas presas que la extorsionaban hace una temporada, éstas le habrían propinado una brutal paliza que la ha obligado a permanecer en la enfermería de la cárcel dos días.



Las agresoras, presuntamente, pertenecerían a un clan muy conocido de la droga en Barcelona, los "Jodorovich", que la habrían amenazado no sólo con darle una paliza si no les daba dinero, sino en ir a por sus hijos. Atemorizada, Ángela les daba dinero cada vez que se lo pedían, pero el pasado lunes se negó por primera vez y las presas - compañeras de módulo de la alemana - no habrían dudado en agredirla brutalmente.



Una paliza por la que ha tenido que recibir 6 puntos de sutura en la cabeza, puesto que le hicieron una brecha que afortunadamente no ha requerido su traslado a ningún centro hospitalario, aunque ha pasado dos días en la enfermería de la prisión.



Los abogados de Ángela, indignados, no se explican como ha podido suceder esto en un centro penitenciario que tiene que garantizar la seguridad de las presas y, además de denunciar el caso, pedirán el traslado de la exmujer de Josep María Mainat a otra cárcel.