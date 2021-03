Alemania.-La Fiscalía de Alemania alerta de que el extremismo ultraderechista supone la mayor amenaza para la democracia

BERLÍN, 25 (DPA/EP)



El fiscal general de Alemania, Peter Frank, ha advertido este jueves de que el extremismo de ultraderecha supone la mayor amenaza para el orden democrático en el país



En una serie de declaraciones a la prensa, Frank ha especificado que durante los últimos años, este extremismo ha logrado hacerse "con una base ideológica mucho mayor, que va desde la ideología nazi más clásica a las teorías de la conspiración que incluyen a los llamados ciudadanos del Reich".



Los "ciudadanos del Reich", también conocidos como 'Reichsbuerguer', no reconocen la autoridad del Estado alemán. Así, Frank ha manifestado que, no obstante, la amenaza que supone el terrorismo islamista sigue siendo alta.



En términos numéricos, ha explicado, las actividades islamistas constituyen la mayoría de los actos extremistas. "No debemos creer que el terrorismo islamista ha acabado con la pérdida territorial por parte de Estado Islámico en Siria e Irak", ha manifestado.