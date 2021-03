Alcaraz pierde cinco de los seis últimos partidos que ha disputado en la ATP

El español Carlos Alcaraz. EFE/David Guzmán/Archivo

Redacción de Deportes, 25 mar (EFE).- Carlos Alcaraz Garfia, el joven murciano de 17 años que ha irrumpido con fuerza en el mundo del tenis profesional, está atravesando una racha a la que no estaba acostumbrado al haber perdido cinco de los seis últimos encuentros que ha disputado, el último de ellos el de este jueves por 4-6, 6-2 y 5-7 en 2 horas y 10 minutos ante el finlandés Emil Ruusuvuori

El de El Palmar, que ocupa el puesto 132 de la ATP, perdió en primera ronda en su estreno en un Master 1.000, el Abierto de Miami, en Estados Unidos, al caer frente a un rival de 21 años y número 83 del mundo en un partido que bien pudo haber ganado pues iba 3-1 arriba y saque a favor en el tercer y definitivo set.

Fue un encuentro muy disputado y con alternativas. Las estadísticas así lo reflejan. De hecho, cada jugador se anotó 15 juegos, con el español logrando tres puntos más -90 frente a 87- y en cuanto a la ruptura de saque también hubo igualdad, con 3/6 para Alcaraz y 3/7 para Ruusuvuori.

En el primer parcial la iniciativa la llevó el finés después de robarle el servicio al pupilo de Juan Carlos Ferrero para ponerse 1-2. El único "break" de esta manga le aupó a llevársela por 4-6 en 42 minutos.

Alcaraz reaccionó bien y en el segundo set se mostró firme sacando y agresivo al resto. Le devolvió el "break" a Ruusuvuori para colocarse 3-1 y repitió maniobra para poner el equilibrio con el 6-2 tras otros 38 minutos de disputa.

Eso propició que el pase a la siguiente ronda se decidirá en la tercera manga, que comenzó bien para "La Roca". No en vano, fue mandando por 3-1 después de una nueva ruptura a su favor en el cuarto juego.

El palmareño veía más cerca su clasificación con el alemán Alexander Zverev esperando en el segundo turno del torneo, pero está claro que los partidos no se ganan hasta que han acabado y la situación dio un vuelco.

Ruusuvuori, a quien la frialdad le debe venir de nacimiento, se repuso y le quitó el siguiente saque a Alcaraz en blanco y, ya sirviendo, igualó a 3. Cada tenista aseguró sus dos siguientes saques y con 5-5 llegó el segundo momento clave del choque.

El de Helsinki se mostró otra vez fuerte al resto y, cediendo un solo punto en el undécimo juego de este set, se situó a uno de la victoria, la cual certificó lanzando la bola al aire mientras, en la otra parte de la pista, Alcaraz seguramente se lamentaba de las oportunidades perdidas tras 50 minutos más de pelea.

Es la quinta derrota en seis partidos para el de El Palmar en el circuito. Cayó la pasada semana frente a Zverev en Acapulco por 3-6 y 1-6 y antes contra el argentino Marco Trungelliti por 6-7 y 3-6 en Gran Canaria, donde previamente había ganado al rumano Filip Jianu por 6-3, 6-7 y 6-1.

También cayó frente al neerlandés Tallon Griekspoor en Montpellier por 6-4, 3-6 y 1-6 y ante el sueco Mikael Ymer por 6-2, 4-6, 4-6 y 6-7 en la segunda ronda del Abierto de Australia, su primer Grand Slam y en el que debutó superando al neerlandés Botic Van de Zandschulp por 6-1, 6-4 y 6-4.