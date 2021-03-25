ADVISORY OLYMPICS-2020/RELAY -- RUNNING AS-LIVE WITH 10 MINUTE DELAY

Tokyo 2020 Olympics Torch Relay Grand Start takes place
Start: 25 Mar 2021 01:06 GMT
End: 25 Mar 2021 01:15 GMT
EDITORS NOTE: THIS EVENT WILL RUN WITH A TEN-MINUTE DELAY
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NARAHA, FUKUSHIMA - The Tokyo 2020 Olympics Torch Relay Grand Start takes place at the J-Village in Fukushima - which was the frontline base during the aftermath of the nuclear accident.
SCHEDULE:
0000-0040GMT (0010-0050GMT - with 10 min delay) - the "Grand Start" opening ceremony
0035GMT (0045GMT - with 10 min delay) APPROX - The first torchbearer receives the flame and begins the Tokyo 2020 Olympic Games torch relay
0100GMT (0110GMT - with 10 min delay) APPROX - The first "torch kiss" of the of the Tokyo 2020 relay takes place as the torchbrearer hands the flame over to the second torchbearer
Restrictions:
BROADCAST:
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DIGITAL:
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Source: FOREIGN POOL
Aspect Ratio: 16:9
Location: Japan
Topic: Politics / International Affairs
Audio: NATURAL
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