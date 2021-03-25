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Miércoles 24 de Marzo de 2021
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Agencias

ADVISORY OLYMPICS-2020/RELAY -- RUNNING AS-LIVE WITH 10 MINUTE DELAY --

Por
REUTERSMAR 25
24 de Marzo de 2021

Tokyo 2020 Olympics Torch Relay Grand Start takes place

Start: 25 Mar 2021 01:06 GMT

End: 25 Mar 2021 01:15 GMT

EDITORS NOTE: THIS EVENT WILL RUN WITH A TEN-MINUTE DELAY

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NARAHA, FUKUSHIMA - The Tokyo 2020 Olympics Torch Relay Grand Start takes place at the J-Village in Fukushima - which was the frontline base during the aftermath of the nuclear accident.

SCHEDULE:

0000-0040GMT (0010-0050GMT - with 10 min delay) - the "Grand Start" opening ceremony

0035GMT (0045GMT - with 10 min delay) APPROX - The first torchbearer receives the flame and begins the Tokyo 2020 Olympic Games torch relay

0100GMT (0110GMT - with 10 min delay) APPROX - The first "torch kiss" of the of the Tokyo 2020 relay takes place as the torchbrearer hands the flame over to the second torchbearer

Restrictions:

BROADCAST:

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A) ANY OFFICIAL OR COMMERCIAL ASSOCIATION WITH THE IOC, THE TOKYO GAMES, TOKYO 2020 OR THE OLYMPIC MOVEMENT WHERE NO SUCH ASSOCIATION ACTUALLY EXISTS;

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B) THAT NON-RHBS, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THEIR CHANNELS, SERVICES, NEWS PROGRAMMES AND OTHER PROGRAMMES, ARE RECOMMENDED, APPROVED OR ENDORSED BY THE IOC, THE TOKYO GAMES, TOKYO 2020 OR THE OLYMPIC MOVEMENT.

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Source: FOREIGN POOL

Aspect Ratio: 16:9

Location: Japan

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com

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