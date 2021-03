Acciones emergentes están cerca de borrar los avances del año

(Bloomberg) -- El pesimismo hacia los mercados emergentes está aumentando. Las acciones están cerca de eliminar sus avances de este año ante el aumento en los rendimientos de Estados Unidos que reduce el atractivo de los activos más riesgosos.

El indicador de acciones de mercados emergentes de MSCI cayó 0,4% el jueves, su quinto día de descensos y su racha a la baja más larga en seis meses. El indicador ha perdido alrededor de 10% desde un máximo récord, alcanzado en febrero.

“Los mayores rendimientos en EE.UU. y un dólar más fuerte, junto con el hecho de que los inversionistas que se dirijan a activos más seguros o tomen ganancias de anteriores avances, están perjudicando claramente a las acciones de los mercados emergentes”, dijo Mitul Kotecha, estratega jefe de mercados emergentes para Asia y Europa de TD Securities Ltd., en Singapur. “Es difícil ver una reversión a corto plazo, y es probable que la presión se mantenga por ahora”.

El alza en los rendimientos de EE.UU. y una ola de ajuste monetario en países desde Brasil hasta Rusia este mes están aumentando la preocupación de que el repunte de las acciones emergentes no pueda sostenerse. Los activos de los países en desarrollo se han disparado desde marzo del año pasado mientras los inversionistas clamaban por mayores rendimientos en un mundo inundado de liquidez de los bancos centrales y valores de rendimiento negativo.

El indicador de monedas de mercados emergentes de MSCI han perdido más de 1% este año. En tanto, el índice de Bloomberg Barclays de bonos en moneda local de mercados emergentes se dirige a una tercera pérdida mensual, su peor racha negativa desde 2018.

Nota Original:Emerging-Market Stocks Are Close to Wiping Out This Year’s Gains

