15 años sin Rocío Durcal

24/03/2021 ROCÍO DURCAL EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 25 (CHANCE)



Desgraciadamente, el 25 de marzo del 2006 es una fecha que no se ha borrado del recuerdo de muchos espectadores de Rocío Durcal, tampoco para todos sus familiares que se despedían aquel fatídico día de una de las mujeres más importantes en el ámbito musical de nuestro país.



Después de luchar contra su cáncer, Rocío Durcal perdía la batalla tal día como hoy hace 15 años. Y cómo no, recordarla es hablar de una diosa en el terreno musical. La artista fue una de las más grandes que nos dio nuestro país y que desgraciadamente, el cáncer se llevó cuando más energía tenía para disfrutar de todos los éxitos que cosechó en su vida. Una enfermedad a la que se enfrentó con fuerza y coraje, dando una lección a todos sus seguidores que no dejaron nunca de apoyarla.



La gran artista tuvo un éxito nacional inmenso, grabando una cantidad infinita de discos con los que deleitaba a todo aquel que la escuchara, aunque recordemos que su mayor éxito lo tuvo cuando salió fuera del país y es que si hay algo que caracterizaba a la cantante eran esas rancheras con las que triunfó en México.



Hoy, las canciones de Rocío se siguen escuchando y las jóvenes generaciones conocen el legado tan grande que dejó gracias al esfuerzo y a la proyección que tuvo en un país que era demasiado arcaico y antiguo para ella.



Sus dos hijas, Carmen Morales y Shaila Durcal siempre aprovechan esta fecha tan especial para ellas para homenajearla, así que tendremos que estar muy atentos a las redes sociales para saber si lanzan algún mensaje.



Ambas gozan de una bonita relación junto a su hermano Antonio, y son muchas las veces que se reúnen en familia para festejar la vida y acordarse de las personas que ya no están con ellas físicamente, pero si de forma eterna. Seguro que en el día de hoy, son muchos los recuerdos que se les vienen a la cabeza a estas dos grandes artistas que no han dejado de luchar por el legado que un día dejó su madre.