1-0. Luis Martínez asegura el debut victorioso de Guatemala en eliminatorias

El jugador Antonio Amenabar de Guatemala disputa el balón con Karel Espino de Cuba hoy, durante el partido eliminatorio de la Concacaf para la Copa Mundo Catar 2022, disputado en el estadio nacional Doroteo Guamuch de Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba

Ciudad de Guatemala, 24 mar (EFE).- La selección de Guatemala superó este miércoles por 1-0 a la de Cuba, que jugó la última media hora con 10 hombres, en el inicio de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022.

El delantero del campeón Guastatoya Luis Martínez Castellanos señaló el triunfo con un tanto en el minuto 59.

El gol llegó con un remate de pierna derecha tras recibir un pase lejano de tiro libre que consiguió pescar en el área rival.

La selección cubana había logrado maniatar a los guatemaltecos en una hora de partido, pero el gol la desequilibró y solo un minuto después, al 60, quedó con 10 jugadores por la expulsión de Karel Espino por decisión del árbitro costarricense Benjamín Pineda.

Espino vio la tarjeta roja, quizás rigurosa, después de una fuerte barrida frontal a José Márquez y con ello dejo mermadas las opciones de Cuba para remontar el marcador.

Guatemala mantuvo el control del partido en la última media hora del choque con un jugador más, pero no pudo concretar el gol de la tranquilidad.

PRIMER TIEMPO DESLUCIDO

El primer tiempo del encuentro no tuvo mayores acciones de peligro en las porterías de Nicholas Hagen por Guatemala y Sandy Sánchez por Cuba.

El centrocampista del América mexicano Jesús López intentó llevar la conducción del partido para Guatemala al inicio del duelo y asustó a Sánchez con un par de disparos de larga distancia, pero poco a poco se fue disipando su influencia en el juego.

Los cubanos priorizaron la defensa y apenas si llegaron al área rival con un par de desbordes de Luis Paradela, aunque sin consecuencias para Guatemala.

Al equipo que dirige Pablo Sánchez se le notó la falta de juego en conjunto, después de que varios de sus jugadores legionarios se incorporarán tarde al grupo en Guatemala debido algunas restricciones a la hora de viajar.

El partido marcó el inicio del grupo Grupo C de la fase eliminatoria de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf), donde también se encuentran Curazao, Islas Vírgenes Británicas y San Vicente y Las Granadinas.

Solo uno de los cinco países del grupo avanzará a la siguiente ronda, tras enfrentarse entre los cinco a visita recíproca.

Guatemala busca asistir por primera vez en su historia a una Copa del Mundo y continuará su camino el próximo sábado cuando juegue de visita ante Islas Vírgenes Británicas en Curazao, donde la isla jugará como local ante la imposibilidad de hacerlo en su territorio por la covid-19.

Cuba, por su parte, recibirá el domingo en La Habana a Curazao.

- Ficha técnica:

1. Guatemala: Nicholas Hagen; José Pinto, Gerardo Gordillo, Moisés Hernández; Rodrigo Saravia (M. Ceballos, 62), José Márquez, Allan Yanes (W. Pineda, 46), Stheven Robles; Luis Martínez (J. Contreras, 62), Jesús López (N. Rittmeyer, 89) y Darwin Lom (J. Martínez, 74).

Seleccionador: Amarini Villatoro

0. Cuba: Sandy Sánchez; Carlos Vásquez, Daniel Morejón (S. Fernández, 75), Yosel Piedra, Jorge Corrales; Karel Espino, Luis Paradela (Y. Matos, 85), Aricheell Hernández; Joel Apetezguia (S. Cutiño, 67), Jean Rodríguez (O. Hernández, 46), y Maykel Reyes.

Seleccionador: Pablo Sánchez.

Gol: 1-0, m.59: Luis Martínez.

Árbitro: El costarricense Benjamín Pineda expulsó con roja directa a Espino (m.60). Y amonestó al cubano Vasquez y al guatemaleco Yanes.

Incidencias: Partido de la primera jornada del Grupo C de la fase de clasificación para el Mundial de Catar de la Concacaf jugado en el estadio Mateo Flores, de Ciudad de Guatemala.