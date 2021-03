Venezuela registra otras 9 muertes por la covid-19 y suma 1.511

Miembros de Defensa Civil y sepultureros del cementerio municipal de San Cristobal entierran a una persona que falleció por el coronavirus en San Cristóbal (Venezuela). EFE/ Johnny Parra/Archivo

Caracas, 23 mar (EFE).- Venezuela registró en las últimas 24 horas otras 9 muertes por causas relacionadas con la covid-19 y los decesos totales por esta enfermedad ascendieron a 1.511 en el país caribeño, dijo este martes la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez.

Rodríguez brindó el dato durante el parte diario que ofrece el Gobierno de Nicolás Maduro de su lucha contra la covid-19 en Venezuela, sin dar más datos sobre los fallecidos.

La vicepresidenta, informó, además, que en las últimas 24 horas se detectaron 614 contagios nuevos, de los cuales 608 son comunitarios y el resto, importados, como denomina el Gobierno a los casos que proceden del exterior.

La zona más afectada fue el céntrico estado de Miranda, con 211 casos.

En esta región, la favela de Petare, la más grande del país, reportó 42 casos, por lo que Rodríguez hizo un llamado a los habitantes de este barrio deprimido a mantenerse en confinamiento y cumplir con las medidas básicas de bioseguridad, como el uso de mascarillas y el lavado frecuente de manos.

Efe ha constatado que la mayor parte de esta enorme favela no cuenta con agua corriente de manera frecuente, un recurso básico para combatir el virus SARS-COV-2, que causa la covid-19.

Los 6 casos internacionales, entretanto, provienen de República Dominicana (5) y México (1), e ingresaron al país a través del costero estado de La Guaira, donde se ubica la principal terminal aérea de Venezuela.

Con esos datos, Venezuela llegó a 152.508 contagios totales de la covid-19, de los cuáles el 93 % ya se ha recuperado de la enfermedad, aseguró la vicepresidenta.

Rodríguez también dijo que se inició esta semana la distribución del fármaco Carvativir, un antiviral desarrollado en Venezuela que Maduro llegó a defender como "milagroso" al aseverar, inicialmente, que neutraliza al 100 % la covid-19, aunque luego matizó sus declaraciones señalando que el medicamento es "complementario" en la lucha contra el virus SARS-COV-2.

La vicepresidenta venezolana secundó a Maduro y dijo que el Carvativir es un antiviral "muy efectivo" y que se han distribuido 200.000 dosis del fármaco "en toda la red" de hospitales públicos y privados que atienden casos de covid-19.

Sin embargo, esta misma jornada, la Academia de Medicina de Venezuela pidió al Gobierno no difundir "información carente de sustento científico" sobre al Carvativir, tras apuntar que "no tiene conocimiento de estudio alguno (...) que demuestre la efectividad de este u otro tratamiento 'natural' para la enfermedad".