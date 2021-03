Uruguay proveerá bonos alimenticios ante la suspensión de clases por la covid-19

Desde que comenzó la pandemia, el 13 de marzo de 2020, Uruguay acumula 86.007 positivos (14.826 personas cursando actualmente la enfermedad, de las que 202 están internadas en cuidados intensivos) y 827 muertes. EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 24 mar (EFE).- Los niños de las escuelas públicas de Uruguay, muchos de ellos dependientes de los comedores de los centros educativos para almorzar a diario, recibirán prestaciones económicas para poder recibir alimentación pese a la suspensión de clases por la covid-19.

Así lo asegura en un comunicado la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) tras una jornada en la que no estaba claro qué iba a suceder con los niños tras la decisión del Ejecutivo de suspender desde este miércoles y hasta luego de Semana de Turismo (Santa) las clases presenciales.

"Ya se están distribuyendo los tickets de alimentación para atender este servicio correspondiente a la semana de turismo, habiéndose también realizado la transferencia al Banco de Previsión Social (BPS) para el depósito en las cuentas de las asignaciones familiares de todos los niños usuarios de la alimentación", detalla el texto.

Sin embargo, se estima que muchas familias no podrán recibir su ticket correspondiente para este miércoles debido a las demoras burocráticas para las transferencias.

Asimismo, la ANEP sostiene que efectuará una relación de los beneficiarios del servicio de alimentación que estén interesados en recibir la prestación desde el 5 de abril y hasta que retomen las clases presenciales, cuando también se reabran los comedores.

"En dicho marco se atenderán los tres días en que los comedores no han funcionado ya sea a través de la transferencia referida o la entrega de tickets", apunta.

El cierre de las escuelas por los próximos tres días y hasta el retorno de la Semana de Turismo -en principio- despertó las críticas de varios sectores.

El colectivo Familias Organizadas de Escuela Pública acusa al gobierno de relegar a la infancia y asegura que el cierre de escuelas "no es una intervención relevante" para prevenir los contagios, según publica en sus redes sociales.

Al respecto, el exdirector del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) Pablo Cayota fue crítico con la medida en su cuenta de Twitter.

"Al final las escuelas no fueron lo último en cerrarse (en alusión a una petición de expertos científicos). Tienen que ser lo primero en reabrirse. Publiquen el cronograma: no se sabe por cuánto tiempo se cierran", enfatizó, en referencia a los argumentos de la comunidad científica, quienes sostienen que la educación debe ser lo último en suspenderse.

Si bien todavía no hay fecha de retorno, la ANEP asegura que, después de la próxima semana, se evaluará la situación de la pandemia para lograr un retorno gradual a las clases presenciales.

Desde que comenzó la pandemia, el 13 de marzo de 2020, Uruguay acumula 86.007 positivos (14.826 personas cursando actualmente la enfermedad, de las que 202 están internadas en cuidados intensivos) y 827 muertes.