UBS considera cambios laborales tras comentarios del personal

(Bloomberg) -- Las operaciones de UBS Group AG en América están evaluando algunos cambios en el lugar de trabajo tras los comentarios de los empleados sobre temas como la diversidad, la flexibilidad laboral y la participación de la comunidad.

El banco busca mejorar su participación en comunidades subrepresentadas tras las solicitudes del personal, dijo Tom Naratil, codirector de gestión de patrimonio de UBS a nivel mundial. Planea profundizar los esfuerzos a través de iniciativas como el programa de educación financiera que actualmente lleva a cabo en comunidades de ingresos bajos a medios, dijo.

“Se observa un mayor porcentaje de nuestra base de empleados que quiere que hablemos sobre temas sociales. Y no solo hablar al respecto, sino que actuar”, dijo Naratil. “La tendencia general es generacional”.

El personal también ha indicado al banco que quiere más tiempo personal y las mujeres en particular buscan mayor flexibilidad para trabajar desde casa, según Naratil. El banco quiere responder con cambios que puedan ayudar a retener a los empleados, dijo.

“A la mayoría le gustaría trabajar de forma remota dos o tres días a la semana”, dijo Naratil. “Eso no parece muy irracional. Y si eso pudiera ayudar a la gente a sentir que logran equilibrar mejor sus vidas y convertirnos en un mejor empleador, vamos a hacerlo”.

UBS también publicó cifras de diversidad por segundo año y aumentó la transparencia al publicar datos interanuales sobre promociones, retención y contratación en todos los rangos. Y aunque los números aún son duros (menos de 4% de la fuerza laboral es negra y menos de 40% son mujeres), aumentaron desde 2019 en casi todos los niveles. Los números de retención han mejorado específicamente en casi todos los niveles, a excepción de los asesores financieros, donde hay menos mujeres y minorías que hace un año.

