Todos contra Hamilton

EFE/EPA/Giuseppe Cacace /Archivo

Madrid, 23 mar (EFE).- La temporada 2021 de Fórmula Uno arranca este fin de semana en Baréin, en un año de transición hacia la nueva normativa que se implantará el año que viene y hasta la cual parte como gran favorito el británico Lewis Hamilton, que tiene ante sí la posibilidad de convertirse en el piloto con más títulos mundiales de la historia (ocho), superando al alemán Michael Schumacher.

Su rival número uno, al contar con los mismos recursos que él, será su compañero en Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas, pero en las cuatro temporadas que llevan compartiendo equipo todavía no ha demostrado que se le pueda catalogar como tal. Con el mejor coche de la parrilla, sufre para quedar segundo en el campeonato y apenas suma nueve victorias.

Y puede que esté ante su última oportunidad de batir a Hamilton. La continuidad de ambos está en el aire más allá de esta temporada. Con el británico George Russell llamando a la puerta desde hace dos temporadas por su gran rendimiento en un equipo de la zona baja, aunque histórico, como Williams.

Sorprende especialmente la del siete veces campeón del mundo. Su renovación para este año se alargó más de lo esperado a pesar de estar en la mejor posición posible para convertirse en el piloto más laureado de la historia de la Fórmula Uno con ocho títulos mundiales, y superar al ‘Kaiser’, Michael Schumacher, cuyo hijo, Mick, se estrenará en la F1 a los mandos de un Haas, relegado, a priori, a las últimas posiciones de la parrilla. El inglés ya tiene los mejores registros en victorias (95), poles (98) y podios (165).

Finalmente, el contrato se alargó solo para esta temporada. Con un Hamilton que aseguró tras hacerse oficial que no había “necesidad de planear algo más de cara al futuro” deja la incógnita en el aire a la vez que demuestra que su cabeza está cada vez más fuera del mundo de las carreras. Dudas que trasladó a pista durante los test de pretemporada en Baréin.

Mercedes nunca ha sido de mostrar sus cartas hasta que llegaba la hora de la verdad, pero ha pasado de impresionar en 2020 con su ‘DAS’ -dirección de doble eje que permitía reducir la resistencia aerodinámica en las rectas para ganar velocidad y conservar mejor el neumático- a estar lejos de los mejores tiempos con problemas de fiabilidad en ambos coches y de conducción en Hamilton, quien no pudo completar ninguna vuelta sin problemas en sus simulaciones de clasificación.

RED BULL, PRINCIPAL ALTERNATIVA CON VERSTAPPEN Y CHECO PÉREZ

Y ahí aparece, de nuevo, Red Bull. Helmut Marko, asesor deportivo del equipo se encargó de echar las campanas al vuelo antes de la pretemporada asegurando que su objetivo es llevarse el título a casa y que la marca japonesa Honda ha mejorado su motor hasta ponerlo a la altura de Mercedes. Lo demostraron en los test con un Max Verstappen que lideró la tabla de tiempos.

El neerlandés maravilla cada temporada a los amantes de la Fórmula Uno, pero hasta la fecha no ha tenido un coche competitivo para luchar de tú a tú a Hamilton cada fin de semana. Sí en Grandes Premios sueltos. Su paciencia tiene un límite y con un cambio de regulación tan importante a la vuelta de la esquina y con asientos de prestigio libres en la parrilla, Red Bull ha de dotar, más allá de las palabras, de un coche candidato a todo a su niño prodigio.

Y a su lado han puesto a un hueso duro de roer. El mexicano Sergio Pérez firmó con la escudería de la bebida energética para ser una competencia real para Verstappen. Llevarle al límite como solo ha conseguido Daniel Ricciardo (ahora sustituto de Carlos Sainz en McLaren) y estar arriba cada fin de semana. Sin titubeos. En Red Bull no hay lugar a la duda.

UNA ZONA MEDIA MÁS ABIERTA QUE NUNCA

Por detrás aparece una zona media más abierta que nunca. McLaren ha cambiado de motor Renault a Mercedes, lo que, a priori, le hará aumentar todavía más su progresión tras acabar terceros en el Mundial de Constructores la pasada campaña.

Aston Martin (antigua Racing Point) y Alpine (antigua Renault) ya estuvieron ahí con podios y victorias en 2020 y ante el poco cambio en la normativa se espera que se mantengan. Y Ferrari. La gran incógnita.

La histórica marca italiana llega tras un 2020 para olvidar. Sextos en el mundial de constructores y sus dos equipos clientes, es decir, motorizados por Ferrari, finalizaron octavos y novenos. Una penalización de la FIA, de la que hasta el momento no ha habido detalles oficiales, por irregularidades en la unidad de potencia mermó el rendimiento de la ‘Scuderia’.

Un varapalo tras un 2019 en el que se caracterizaban por su gran velocidad punta y un 2018 en el que tan solo los errores del alemán Sebastian Vettel privaron a Ferrari de luchar hasta el final por el título. Si esa sanción, como se rumorea en el ‘paddock’ era solo por una temporada, Ferrari estará arriba.

CARLOS SAINZ LLEGA A FERRARI EN EL MEJOR MOMENTO DE SU CARRERA

Tiempos de resurrección para los que optaron por el español Carlos Sainz en lugar del cuatro veces campeón del mundo de F1. El ‘55’ llega a la mítica escudería en el mejor momento de su carrera tras brillar en los dos años que ha estado en McLaren en los que ha liderado el crecimiento de la marca hasta hacerse un nombre entre los grandes de la F1.

Sainz, en su primera prueba con el coche de este año, acabó tercero en la tabla de tiempos general del último día de test en Baréin. Unos días de pruebas en los que hay que coger con pinzas los resultados, pero estar arriba siempre es una buena señal.

FERNANDO ALONSO ESTÁ DE VUELTA

Los aficionados españoles cuentan con una ilusión extra. Fernando Alonso está de vuelta. Tras dos temporadas ausente del ‘Gran Circo’ el bicampeón del mundo (2005 y 2006 con Renault) ha decidido regresar. La temporada 2021 se la toma de aclimatación consciente de que si las cosas van, mínimo, parecidas a la pasada temporada, podría volver a pisar un podio; algo que era lejano en su última etapa en McLaren. El 2022 y sus nuevas normas, claves.

Ahí está el sueño del asturiano, y de muchos equipos y pilotos. Con la nueva reglamentación está previsto que cambie el orden establecido en la F1 y Alonso cree en el proyecto que le ha presentado Alpine -exRenault-.

Fernando Alonso es el octavo campeón de la categoría que ha regresado. De sus predecesores, solo tres han logrado ganar el título de nuevo: Juan Manuel Fangio -un grave accidente en Monza en una cita fuera del calendario en 1952 le tuvo fuera esa temporada-, Niki Lauda y Alain Prost volvieron y ganaron. Alan Jones, Nigel Mansell, Michael Schumacher y Kimi Raikkonen no corrieron la misma suerte tras su reaparición.

UNA TEMPORADA CONTINUISTA PERO CON ILUSIONES RENOVADAS

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) determinó, para reducir gastos por el coronavirus, que el chasis tiene que ser mayoritariamente igual, pero cada equipo tiene una cantidad limitada de ‘tokens’ (comodines) para hacer cambios aerodinámicos.

Estos se pusieron a prueba en los test de Bareín y dos semanas después, del viernes 26 al domingo 28, se verá el rendimiento real de cada equipo.

Óscar Maya Belchí