The Climate Reality Project Europe premia hoy a los Bardem, L'Oréal o los Scouts por su lucha contra cambio climático

26/01/2020 El actor y guionista Carlos Bardém, recibe los últimos retoques en un reservado del Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga (Andalucía, España), antes del comienzo de la gala de la XXIV edición de los Premios Goya, a 25 de enero de 2020. SOCIEDAD Miguel Ángel Fernández - Europa Press



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Los hermanos actores Javier y Carlos Bardem, la empresa L'Oréal y Scouts de España son algunos de los premiados en la tercera edición de los Climate Leaders Awards por su compromiso en la lucha contra el cambio climático en España. Estos galardones están impulsados por The Climate Reality Project Europe, la iniciativa creada con el fin de luchar contra el cambio climático por Al Gore, exvicepresidente de los Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz.



Los premios reconocen a personas, empresas y entidades que han destacado en el último año en la lucha contra la crisis climática. La gala de entrega de premios se celebra este 24 de marzo a las 19.00 horas, presentada por los periodistas Manuel Campo Vidal y Laura Ferrer y, por primera vez, debido a la pandemia, será televisada y emitida desde la plataforma de los premios ('www.climateawards.eu').



Los ganadores de esta edición recibirán como premio, como es tradicional una obra inédita del artista Miguel Vallinas representando a la Madre Tierra.



Los galardonados en esta tercera edición han sido, en la categoría de 'Artista Comprometido del Año', los hermanos Javier y Carlos Bardem. El jurado ha destacado "su demostrado compromiso público de lucha contra la Emergencia Climática con la película 'Santuario', dedicada a la presión que sufren zonas como la Antártida".



Como 'Personalidad Climática Internacional', se ha premiado a la parlamentaria europea Jytte Guteland, ponente ante el Parlamento Europeo de la propuesta de elevar el objetivo de reducción de emisiones en 2030 en línea con lo que marca la ciencia. En octubre de 2020 el Parlamento Europeo adoptó la histórica y ambiciosa posición de reducir las emisiones en 2030 un 60%.



Con el premio a la 'Personalidad Climática Española' se ha reconocido a María Mendiluce, directora de la coalición We Mean Business que "impulsa una ambiciosa estrategia de transición hacia una economía de cero emisiones".



En la categoría de 'Proyecto de Reducción de Emisiones' se ha premiado a SKFK "por impulsar un concepto de moda sostenible en el que se mida y comunique al cliente el impacto de cada paso del proceso, generando además un modelo consciente de reducción de emisiones en todo el ciclo de vida de sus productos".



Como 'Iniciativa de Investigación y Educación', el ganador ha sido, "por su magnífica labor de divulgación", el investigador del CSIC Fernando Valladares, director del grupo de Ecología y Cambio Global del Museo Nacional de Ciencias Naturales y profesor asociado de la URJC.



También se ha galardonado, como 'Organización No Gubernamental', a la Fundación Renovables por "su labor continua de impulso de las energías renovables en España".



Como 'Empresa comprometida en la lucha contra el Cambio Climático', el galardón se ha otorgado a L'Oréal "por su compromiso con la reducción de emisiones, siendo la única compañía en obtener por 5 años consecutivos la calificación AAA en el ranking CDP, con ejemplos como su fábrica internacional de Burgos, neutra en emisiones desde 2015 y que cumple 50 años en España".



Igualmente, se ha reconocido a la Ciudad de Valladolid por su "labor de mejora de la movilidad, la reducción de emisiones y la renaturalización de la ciudad en su conjunto" en la categoría de 'Administración Local'.



El 'Medio o Programa de Comunicación' premiado ha sido Ecogestiona, liderado por Javier Martínez, llevando ya 300 programas de radio hablando de economía y sostenibilidad y acercando este reto a todo el público.



En la categoría de 'Personalidad Climática Joven', el jurado ha decidido reconocer a Scouts de España "por haber impulsado en los más jóvenes el respeto por el medio ambiente desde hace décadas y haber contribuido a que miles de personas hayan aprendido a amar la naturaleza".



Y como 'Start Up', la premiada ha sido GreeMko, Green Management Technology con la creación de herramientas de cálculo del desempeño ambiental, incluida la huella de carbono.



Además, en esta ocasión la organización ha decidido otorgar la condición de Climate Ambassadors a la Academia de Cine de España, representada por su presidente Mariano Barroso, por "impulsar que el rodaje de películas en España se haga bajo criterios de sostenibilidad" y a Isabel Jiménez, periodista de Telecinco y autora del libro 'Y tú, ¿qué harías para salvar el planeta?'.



Personas como la ministra Teresa Ribera, el actor Jon Kortajarena, el Grupo Español de Crecimiento Verde, WWF o Greta Thumberg, están entre los galardonados en las dos primeras ediciones.



Según informa The Climate Reality Project Europe, la gala será neutra en emisiones gracias a la colaboración con LG y con su proyecto Smart Green, movimiento mediante el cual se llevará a cabo una plantación de árboles que compense las emisiones de esta gala online.