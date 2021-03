Terelu Campos, tras la confesión de Rocío Carrasco: "Había que escucharla y que cada cual decida lo que quiera"

23/03/2021 Terelu Campos, muy seria. MADRID, 24 (CHANCE) Terelu Campos es una de las personas más cercanas a Rocío Carrasco. Apoyo infatigable en los últimos años, la colaboradora tiene una relación de 'hermana' con la hija de Rocío Jurado y, consciente de su sufrimiento desde su divorcio de Antonio David Flores y la pérdida de relación con sus hijos, nunca ha dudado en defenderla públicamente de los ataques de sus compañeros y de las críticas de 'mala madre' que ha recibido en todo este tiempo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Por ello, durante la emisión de los dos primeros capítulos de la serie documental de Rociíto, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', y tras escuchar de boca de su amiga su intento de suicidio y su intenso dolor por tener a sus hijos "muertos en vida", Terelu admitía en sus redes sociales que escuchar el drama que había vivido su 'hermana' le estaba rompiendo el corazón y estaba viviendo "la peor noche de su vida".



Ahora, Terelu se ha manifestado por primera vez públicamente sobre el paso al frente de Rocío confesando el supuesto maltrato físico y psicológico que sufrió por parte de Antonio David, que le habría "arrebatado" a sus hijos Rocío y David. Una demoledora confesión que ha generado un movimiento social y mediático sin precedentes con cada vez más apoyos a favor de la hija de Rocío Jurado, pero también con muchos defensores de su exmarido, que a pesar de no haber sido condenado por la justicia - que no ha encotrado ni indicios para juzgarlo - ha sido condenado mediáticamente y despedido de Mediaset, por lo que muchos hablan de que no se ha respetado la presunción de inocencia.



Intentando mantenerse al margen de la polémica, Terelu prefiere no pronunciarse sobre todo lo que han generado las polémicas confesiones de Rociíto y confiesa que "no tengo nada que decir. Había que escucharla y a partir de ahí que cada cual decida lo que quiere decidir".



?Sin querer valorar el apoyo de Amador Mohedano a Antonio David ni el despido del que fuera colaborador de Mediaset, Terelu sí ha querido desmentir sin embargo que la cadena haya cancelado el nuevo programa de su madre, 'La Campos Móvil', confesando que "sigue adelante y veremos a María Teresa Campos por mucho tiempo".