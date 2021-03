Tecnológicas lideran caída de acciones; petróleo repunta

(Bloomberg) -- Las empresas tecnológicas lideraron las caídas de las acciones estadounidenses a medida que inversionistas se alejaron de las acciones que prosperaron durante la pandemia. El petróleo subió después de que el canal de Suez fuera bloqueado por un gigante buque portacontenedores.

​​​​​​​

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados financieros:

Acciones

El índice S&P 500 cayó 0,5% a las 4 p.m., hora de Nueva York.

El índice Stoxx Europe 600 subió menos de 0,1%.

El índice MSCI Asia Pacífico bajó 2%.

El índice MSCI de mercados emergentes bajó 2%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,3%.

El euro cayó 0,3% a US$1,1814.

La libra esterlina cayó 0,5% a US$1,3688.

El yen japonés se depreció 0,1% a 108,68 por dólar.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó dos puntos básicos a 1,6%.

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años disminuyó un punto básico a -0,36%.

El rendimiento de los bonos de Gran Bretaña a 10 años tuvo pocos cambios en 0,76%.

Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate subió 5,2% a US$60,74 por barril.

El oro se fortaleció 0,4% a US$1.733,76 la onza.

Nota Original:Stocks Slump, With Tech Leading Decline; Oil Jumps: Markets Wrap

