Suu Kyi comparece ante corte birmana, una niña de 7 años muerta por disparo

La exdirigente birmana Aung San Suu Kyi comparecerá este miércoles ante la justicia, acusada de corrupción por la junta militar, cuya represión a sangre y fuego de las protestas democráticas provocó la muerte de una niña de siete años.

La vista judicial de Aung San Suu Kyi se hará por videoconferencia y podría sufrir cortes ya que el acceso a internet sigue restringido en el país, donde el ejército ha ordenado el corte de las conexiones móviles y varias redes wifi.

Los militares intensifican a diario la represión en un intento por sofocar las protestas democráticas que estallaron tras el golpe de Estado del 1 de febrero.

Y arremeten cada vez más contra civiles que no participan en la protesta, incluidos mujeres y niños.

El martes, Khin Myo Chit, una niña de siete años murió "por un disparo mortal en el estómago cuando estaba en su casa" en Mandalay (centro), según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP). Por el momento ninguna fuente independiente ha confirmado su muerte a la AFP.

La oenegé Save the Children dijo estar "horrorizada de que los niños sigan figurando entre los blancos", y contabiliza unos 20 menores abatidos en las últimas siete semanas.

Un total de 275 civiles murieron, según la AAPP. Podría haber más víctimas dado que cientos de detenidos están desaparecidos.

- "Terroristas violentos" -

El martes, el portavoz de la junta, Zaw Min Tun, informó de 164 víctimas en las filas de los manifestantes, a los que califica de "terroristas violentos".

E ignorando las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, se mostró determinado a "acabar con la anarquía".

Mandalay (centro) sigue siendo uno de los peores focos de la represión, con 21 civiles muertos desde el domingo.

El martes por la noche se prendió fuego a las barricadas levantadas por los manifestantes, las casas fueron saqueadas y se oyeron disparos en varias zonas de la ciudad, según la prensa local.

El ejército también refuerza el cerco judicial sobre Aung San Suu Kyi, incomunicada desde su detención.

La exdirigente comparecerá el miércoles ante un tribunal de Naipyidó, la capital administrativa, rodeado de un gran dispositivo de seguridad.

"La vista judicial puede verse muy perturbada o incluso no comenzar (...), el tribunal no tiene wifi" por el momento, declaró a la AFP su abogado, Khin Maung Zaw, a quien todavía no se le ha permitido reunirse con su clienta.

- Testimonios dudosos -

Los generales la acusan de corrupción.

Dos hombres confesaron en videos difundidos por medios de comunicación estatales que le han entregado más de un millón de dólares y once kilos de oro.

Los observadores ponen en duda la autenticidad de estos testimonios: uno de los testigos está preso y el otro tiene un pasado turbio.

La exjefa de facto del gobierno civil también está acusada de otros cuatro cargos, incluida la incitación a los disturbios públicos.

Si la declaran culpable de los cargos podría ser condenada a muchos años de prisión y a no ejercer cargos políticos.

La junta justificó el golpe de Estado por un "enorme" fraude durante las elecciones legislativas de noviembre, que ganó por abrumadora mayoría el partido de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND).

El martes el portavoz de la junta aseguró que en estas elecciones circularon muchas papeletas falsas. Ha difundido videos de votantes que afirman haber sido pagados por representantes de la LND.

Desde el golpe de Estado, más de 2.800 personas han sido arrestadas, entre miembros del partido, funcionarios locales, huelguistas y activistas, según la AAPP.

Muchos están incomunicados, sin representante legal. Cientos están "desaparecidos", lamentó la ONU, uno de cuyos expertos menciona probables "crímenes contra la humanidad".

La junta también apunta a los medios de comunicación. Thein Zaw, fotógrafo de Associated Press acusado de "sembrar miedo y difundir noticias falsas", debe comparecer este miércoles ante una corte de Rangún.

