Se desatará un ‘deseo incontenible’ de viajar tras la pandemia

(Bloomberg) -- Los consumidores están a punto de dar rienda suelta a una ola de gastos de dinero en bodas, costoso vestuario y viajes, dijo Max Levchin, de la compañía de pagos Affirm Holdings Inc.

Habrá “un trimestre, o tal vez un año, de un deseo incontenible de no estar en la misma ciudad o entre las mismas cuatro paredes”, señaló el miércoles Levchin, director ejecutivo de Affirm, en una entrevista por Zoom.

La firma de Levchin, que permite a los clientes realizar pagos mensuales por sus compras, ha establecido asociaciones en industrias donde espera que la demanda de los consumidores se recupere después de la pandemia, incluso con compañías como American Airlines Group Inc., Delta Air Lines Inc. y David’s Bridal. El ejecutivo no espera que todos los comportamientos previos al virus regresen; por ejemplo, ir al gimnasio será menos atractivo para muchas personas. Levchin dijo que cree que, más bien, los consumidores seguirán utilizando equipos de entrenamiento en casa.

Su visión del comportamiento de los consumidores se basa en parte en la relación de Affirm con una amplia gama de minoristas, como Peloton Interactive Inc. y Walmart Inc. Los inversionistas han estado preocupados por la rapidez y fuerza con que se recuperará el gasto de los consumidores a medida que los estadounidenses se sientan más cómodos para salir a cenar, viajar y estar en lugares concurridos cuando haya más personas vacunadas. Affirm ha subido más de 50% desde que salió a bolsa en enero, aunque ha caído más de 45% desde su máximo de febrero.

“Todo el mundo quiere ir a Miami en este momento, y es un anticipo bastante bueno de lo que va a suceder: se verá una buena cantidad de viajes, compras, todo tipo de cosas divertidas”, dijo Levchin. Sin embargo, agregó, queda una pregunta: “¿Cuál es la curva de indiferencia?”.

