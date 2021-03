Portaltic.-Steam permitirá explorar "cientos de demos" en su Next Fest del 16 al 22 de junio

24/03/2021 Next Fest de Steam. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA VALVE



MADRID, 24 (Portaltic/EP)



Valve ha convocado una nueva edición del evento Next Fest de Steam, conocido anteriormente como su Festival de Videojuegos, que permitirá a los usuarios de la biblioteca de videojuegos explorar "cientos de demos" de nuevos títulos aún por lanzarse.



La próxima edición de Next Fest de Steam tendrá lugar al borde del verano, entre los días 16 y 22 de junio y comenzará a las 20 horas de la tarde en horario español peninsular, como ha informado Valve a través de la página web oficial de Steam.



Valve ha cambiado de nombre a su evento de varios días, que de su anterior nombre de Festival de Videojuegos de Steam ahora pasa a conocerse como Next Fest de Steam.



El evento está destinado a "celebrar los juegos que vienen", como ha explicado Valve, y permitirá que los jugadores puedan probar "cientos de demos" de videojuegos antes de que estos vean la luz.



Asimismo, loa asistentes al Next Fest de Steam también podrán ver las retransmisiones de desarrolladores de videojuegos y también "chatear con los equipos sobre sus juegos en proceso de preparación que están por llegar a Steam".



Los usuarios interesados pueden inscribirse en la página web de Steam para poder participar, y recibirán un recordatorio cuando ele evento comience el próximo 16 de junio.