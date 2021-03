Portaltic.-realme presenta su reloj Watch S Pro y los auriculares inalámbricos Buds Air 2

24/03/2021 Realme Watch S Pro. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA REALME



MADRID, 24 (Portaltic/EP)



realme ha presentado este miércoles, junto a su nuevo teléfono de gama media realme 8 Pro, sus nuevos dispositivos del Internet del Cosas (IoT), entre los que se encuentra, Watch S Pro, una versión de reloj inteligente premium con pantalla AMOLED y función 'always on display', y los auriculares inalámbricos Buds Air 2, con cancelación de ruido de 25 decibelios (db).



En el marco de su evento en línea '108MP. Capture Infinity', la marca tecnológica china ha presentado su nuevo modelo de auriculares inalámbricos realme Buds Air 2.



Este dispositivo cuenta con cancelación activa de ruido hasta 25dB, que originalmente era una funcionalidad de la gama alta. Esta característica permite filtrar la mayoría de los sonidos de baja frecuencia, y funciona a través del nuevo chip inteligente R2.



Los realme Buds Air 2 también cuentan con el 'Modo Transparencia'. Cuando está activado, los usuarios pueden mantener una conversación y no tienen que quitarse los auriculares para escuchar a su interlocutor, puesto que escucharán a través de los micrófonos duales que incorporan.



Los nuevos auriculares de realme mejoran respecto a la generación anterior e incorporan una batería con hasta 25 horas de autonomía, una unidad de 10mm y un modo de baja latencia (Game Mode) de 88ms, que disminuye los problemas con la sincronización de audio y vídeo, el 'lag' en los juegos o la desconexión por interferencias.



Otras características que incorpora son Google Fast Pair, controles táctiles inteligentes o la certificación IPX5 de protección contra el agua y el polvo.



Además, realme ha trabajado junto a los DJs The Chainsmokers para diseñar los Buds Air 2, que han elegido una membrana de carbono con diseño de diamante para mejorar la calidad de sonido y el nuevo sistema de mejora de graves Bass Boost+.



realme Buds Air 2 estarán disponibles a partir del 31 de marzo en dos colores: Closer White y Closer Black, con un precio oficial de 49,99 euros. Como oferta de lanzamiento, del 24 al 30 de marzo se podrán reservar por 39,99 euros.



REALME WATCH S PRO



realme ha presentado también en su evento de este miércoles su nuevo modelo de reloj inteligente Watch S Pro, una versión premium que tiene un panel táctil AMOLED de 4,6 cm con una función de pantalla 'always on display'.



Watch S Pro cuenta con un GPS de alta precisión que puede registrar su trayectoria en movimiento sin necesidad de un teléfono. Este dispositivo es resistente al agua a 5ATM, soportando hasta 50 metros durante 30 minutos, lo que por primera vez en la marca, permite el modo natación.



Además, realme Watch S Pro también ofrece más de 100 esferas y, por primera vez, un diseño realizado en acero inoxidable SUL316L. El realme Watch S Pro viene con una correa de silicona de alta gama, según la marca.



El nuevo reloj de realme también está equipado con un monitor de ritmo cardíaco en tiempo real y un monitor de nivel de saturación de oxígeno en sangre para hacer un seguimiento de la salud del usuario y alertarle en caso de que se produzca alguna actividad inusual.



También es compatible con hasta 15 modos de deporte: carrera al aire libre, carrera en interiores, paseo al aire libre, paseo en interiores, ciclismo al aire libre, spinning, senderismo, natación, baloncesto, yoga, remo, elíptica, cricket, entrenamiento de fuerza y entrenamiento libre. Es capaz de identificar si el usuario está caminando o corriendo, asegurando un recuento de pasos preciso.



El nuevo 'smartwatch' puede recibir casi todas las notificaciones de aplicaciones y mostrar algunos de sus iconos. Se puede emparejar sin problemas con los 'smartphones' realme y admite la visualización de llamadas, SMS y mensajes de 'apps' de terceros. En cuanto a su autonomía, cuenta con una batería de 420 mAh que puede durar hasta 14 días.



realme Watch S Pro saldrá a la venta en España el 31 de marzo y tendrá un precio de 129,99 euros. No obstante, desde el 29 de marzo y durante 24 horas, aquellos que lo adquieran en la web de la marca podrán comprarlo por 109,99 euros.