Portaltic.-Cumple 20 años el sistema operativo Mac OS X, que supuso la vuelta de Steve Jobs a Apple

24/03/2021



MADRID, 24 (Portaltic/EP)



Este miércoles se cumplen 20 años de que Apple lanzase la primera versión pública de su sistema operativo Mac OS X, para sus ordenadores Mac. Este 'software' no solo fue importante porque siguió vigente hasta 2020, con el lanzamiento de Big Sur, sino porque supuso el regreso a la compañía de su cofundador, Steve Jobs.



El 24 de marzo de 2001, Apple renovó su sistema operativo Mac OS con el lanzamiento de su décima versión, Mac OS X, que había presentado el año anterior y que extendió de forma gradual. Este sistema no fue solamente una versión más, sino que supuso una revisión completa del sistema que habían utilizado hasta entonces los ordenadores Mac desde 1984.



El desarrollo del sistema no proviene solo de Apple, sino que tuvo que comprar para ello en 1996 a otra empresa especializada en 'software': NeXT, la compañía que fundó Steve Jobs en 1985, poco después de abandonar de Apple.



Mac OS X incorporó gran parte de las tecnologías que NeXT había desarrollado para su sistema operativo NeXTSTEP, y fue el primer sistema operativo con base en la familia Unix, basado también en el código de un sistema desarrollado por la Universidad de Berkeley (Estados Unidos).



La compra de NeXT y la vuelta de Steve Jobs a la compañía supuso el regreso del ejecutivo estadounidense al cargo de CEO de la compañía, reemplazando a Gil Amelio.



VERSIONES DE MAC OS X



La primera versión de Mac OS X llegó a los usuarios con un diseño con notables parecidos con los sistemas anteriores de Apple, con una versión, Aqua, que utilizaba elementos principalmente azules.



Los siguientes sistemas sucesores de Mac Os X pasaron a adoptar nombres de animales en inglés -Cheetah, Panther, Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Maverick (2013)-, mientras que desde 2014 pasaron a conocerse como regiones y accidentes geográficos de California: Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave y Catalina.



Mac OS X y la versiones posteriores lanzadas por Apple siguieron vigentes hasta macOS Catalina, en el año 2019, que supuso la última versión estable.



El software que cumple 20 años también influyó en el diseño de los sistemas operativos posteriores de Apple, como iOS para los iPhone y los iPad, watchOS para sus relojes y tvOS para televisores.



Con la presentación de macOS Big Sur durante el evento de desarrolladores WWDC de 2020, la compañía aseguró haber realizado "la mayor actualización de diseño desde la introducción de Mac OS X", por lo que su lanzamiento marca el fin del legado de Mac OS X en los sistemas de los ordenadores de Apple.