Níger.- La ONU pide a los países del Sahel "continuar los esfuerzos" contra el terrorismo tras las matanzas en Níger

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado la matanza de cerca de 140 civiles en un ataque en el oeste de Níger y ha pedido a los países del Sahel que "continúen sus esfuerzos" para hacer frente a las amenazas a la seguridad y la estabilidad que suponen el repunte de los ataques yihadistas en esta zona de África.



El viceportavoz de Guterres, Farhan Haq, ha resaltado que Guterres "condena firmemente" el "atroz" ataque y "traslada sus profundas condolencias" a los familiares de las víctimas y al Gobierno de Níger, al que ha reclamado que "no escatime esfuerzos a la hora de identificar a los responsables y llevarlos rápidamente ante la Justicia, además de incrementar la seguridad de los civiles".



Asimismo, ha trasladado la "solidaridad y apoyo" de Naciones Unidas al Gobierno y el pueblo de Níger "en sus esfuerzos para evitar y combatir el terrorismo, el extremismo violento y el crimen organizado", al tiempo que ha apelado a un aumento de la cooperación regional e internacional en este sentido.



El Gobierno nigerino ha decretado un duelo nacional de tres días a partir de este martes 23 de marzo, tras tachar este acto como un "barbarie perpetrada por personas sin fe ni ley". La semana pasada fueron asesinadas cerca de 60 personas en Níger en un ataque contra comerciantes de la región de Tillaberi, según el balance de las autoridades.



"En estos momentos dolorosos para nuestro país, tras el ataque cobarde y bárbaro en Tillia, traslado mis sinceras condolencias a las familias de las víctimas y deseo una rápida recuperación a los heridos", ha dicho el presidente nigerino, Mahamadou Issoufou, quien ha incidido en que "todo está en marcha para que estos crímenes no queden impunes".



Por su parte, el presidente electo, Mohamed Bazoum, ha trasladado sus condolencias a los afectados y ha lamentado que "tras la masacre de Banibangou (de la semana pasada), los terroristas aplicaran este mismo modo bárbaro contra poblaciones civiles pacíficas" en Tahoua.



La región del Sahel, y en particular la zona fronteriza entre Malí, Burkina Faso y el oeste de Níger, ha experimentado un grave deterioro de la seguridad como resultado de las acciones de los grupos terroristas que operan en ella, principalmente las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico.