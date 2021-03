New Orleans Pelicans se impone por 128-111 frente a Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans logró vencer en casa frente a Los Angeles Lakers por 128-111 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New Orleans Pelicans ganaron a domicilio contra Denver Nuggets por 108-113, sumando un total de tres victorias en sus últimos cinco partidos. Por su parte, los de Los Angeles Lakers perdieron fuera de casa con Phoenix Suns por 111-94, por lo que tras el encuentro sumaron un total de cuatro derrotas seguidas. New Orleans Pelicans, tras el partido, se queda por el momento fuera de los Play-off con 19 victorias en 43 partidos disputados, mientras que Los Angeles Lakers sigue en puestos de Play-off con 28 victorias en 44 partidos jugados.

El primer cuarto tuvo como protagonistas a a los dos contendientes, con varios movimientos en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 10-2 durante el cuarto hasta finalizar con un 32-29. Posteriormente, en el segundo cuarto los jugadores de New Orleans Pelicans elevaron su diferencia, de hecho, consiguieron un parcial de 15-2 y llegaron a ir ganando por 17 puntos (50-33) durante el cuarto, el cual terminó con un resultado parcial de 27-17. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 59-46 en el luminoso.

En el transcurso del tercer cuarto el equipo local incrementó de nuevo su diferencia, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 16-2 y aumentó la diferencia hasta un máximo de 30 puntos (96-66) y el cuarto acabó con un resultado parcial de 43-30 y un 102-76 de resultado global. Por último, durante el último cuarto el equipo visitante recortaba distancias de nuevo en el marcador, de hecho, consiguió un parcial en este cuarto de 12-2 y redujo la diferencia a valores mínimos al final del cuarto, aunque no lo suficiente para conseguir vencer el partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 26-35. Finalmente, los jugadores cerraban el electrónico del partido con un resultado de 128-111 para los jugadores del equipo local.

En el transcurso del encuentro destacó la participación de Brandon Ingram y Zion Williamson, que consiguieron 36 puntos, cuatro asistencias y tres rebotes y 27 puntos, cinco asistencias y nueve rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Kyle Kuzma y Montrezl Harrell, con 16 puntos, siete asistencias y 10 rebotes y 18 puntos y seis rebotes respectivamente.

Tras hacerse con la victoria, el siguiente choque de New Orleans Pelicans será contra Denver Nuggets en el Smoothie King Center, mientras que en el próximo partido, Los Angeles Lakers buscará la victoria contra Philadelphia 76ers en el Staples Center.