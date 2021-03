Muere George Segal, protagonista de "Who's Afraid of Virginia Woolf?"

EFE/EPA/NINA PROMMER/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 23 mar (EFE).- El actor George Segal, que compartió pantalla con Elizabeth Taylor en "Who's Afraid of Virginia Woolf?" y protagonizó películas como “A Touch of Class" y “The Owl and the Pussycat", murió este martes a los 87 años por complicaciones en una operación de corazón.

"La familia esta devastada al anunciar que George Segal falleció esta mañana debido a complicaciones de una cirugía de baipás coronario", explicó su mujer, Sonia Segal, en un comunicado remitido por los estudios de Sony Television.

Durante su carrera, Segal recibió 6 nominaciones a los Globos de Oro, con dos victorias. Fue candidato a un BAFTA y a un Óscar a mejor actor de reparto por su papel junto a Elizabeth Taylor en "Who's Afraid of Virginia Woolf?" (1966), una cinta que logró 13 nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood.

Actualmente seguía trabajando delante de las cámaras en la serie "The Goldbergs", donde formaba parte de su reparto desde 2013 y para la que grabó su último episodio -que se emitirá el 7 de abril- semanas antes de su muerte.

El actor, nacido en Nueva York en 1934, fue muy popular en la gran pantalla durante los años 1960-1970, con créditos como “The Hot Rock”, “Fun With Dick and Jane", "Where’s Poppa?" y "California Split".

Algunos de los directores más importantes de la época, como Robert Altman, Mike Nichols, Paul Mazursky y Sidney Lume, contaron con él para sus proyectos por su capacidad para encarnar a personajes irónicos y su buena química con compañeras de la talla de Elizabeth Taylor, Barbra Streisand y Jane Fonda.

En las últimas décadas sus trabajos se centraron en comedias televisivas como "Just Shoot Me!" (1997-2003) y la actual "The Goldbergs" (2013-2021).

"Era amable, dulce, talentoso y divertido. George fue el verdadero epítome de la clase y tocó profundamente nuestras vidas. Fue un honor y un privilegio tenerlo como compañero y amigo todos estos años. No es una sorpresa para ninguno de nosotros saber que es un verdadero tesoro nacional", aseguró el equipo de la serie tras la trágica noticia.