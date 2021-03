México.-El Gobierno de México y los gobernadores firman un "acuerdo por la democracia" de cara a las elecciones de junio

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha firmado un "acuerdo por la democracia" de cara a las elecciones previstas para el próximo 6 de junio en un intento por lograr un proceso "limpio y libre" que permita "respetar la voluntad del pueblo", tal y como ha destacado el Gobierno.



"Hoy firmamos el Acuerdo Nacional por la Democracia; todas y todos nos comprometimos a garantizar elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo", ha aseverado López Obrador a través de su cuenta de Twitter.



Así, ha rechazado que sea un documento redundante por ser algo que está previsto en la ley. "No es innecesario, porque tenemos que ayudar todos para que se garanticen elecciones limpias y libres", ha afirmado.



Aunque la mayoría de gobernadores se han manifestado a favor del documento, los integrantes de la Alianza Federalista (panistas en su mayoría) han señalado que no han firmado físicamente el acuerdo, sino que este ha sido ratificado por la presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Claudia Pavlovich.



Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, ha lamentado por su parte que el pacto no incluya temas como la vacunación y la educación. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, ha sostenido que, dado que está todo previsto en la legislación, se ha limitado a disfrutar de la visita al Palacio Nacional.



Por su parte, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha calificado el acuerdo de "básico", pues ya está previsto en la Constitución, pero ha manifestado que uno de los protagonistas debe ser el propio Instituto Nacional Electoral.



López Obrador ha recordado que el fraude electoral "ya constituye un delito muy grave" en México. El gran ausente ha sido el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que ha señalado que estará de vacaciones a partir de este miércoles.